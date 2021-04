Liverpool še v šoku zaradi superlige

Liverpool po potresu superlige in izstopu iz nje še ni ohladil glave. V 33. kolu angleškega prvenstva je šestouvrščeno moštvo premier league doma le remiziralo z petnajstim Newcastlom z 1:1.je v 3. minuti rdeče povedel v vodstvo, gostujočemu igralcuv 90. minuti niso priznali zadetka zaradi igranja z roko, odločala je tehnologija VAR, zato pa je v 95. minuti, torej že v sodniškem podaljšku,Newcastlu z golom le prinesel eno točko na Anfield Roadu.Danes bosta na sporedu še dve tekmi; West Ham in Chelsea se bosta v izjemno pomembnem dvoboju za uvrstitev v ligo prvakov v naslednji sezoni udarila ob 18.30, ob 21. uri bo že izpadli Sheffield United gostil Brighton. Jutrišnji spored prinaša tekme Wolverhampton : Burnley (13), Leeds United : Manchester United (15) in Aston Villa : West Bromwich Albion (20), ob 17.30 bo še finale angleškega ligaškega pokala med Tottenhamom in Manchester Cityjem.