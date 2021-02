Liverpoolu prepovedali vstop v Nemčijo

Nemške oblasti so angleškemu prvaku Liverpoolu prepovedale vstop v državo, kjer bi se moral 16. februarja na prvi tekmi osmine finala lige prvakov pomeriti z Leipzigom.



V Nemčiji so zaradi pandemije novega koronavirusa zelo zaostrili vstop v državo tujim državljanom, na tem seznamu pa so tudi potniki iz Velike Britanije, kjer se širi nova mutacija virusa.



Nemško notranje ministrstvo je obvestili Leipzig, da njihova tekma z Liverpoolom ne zadovoljuje kriterijev, po katerih bi dogodek uvrstili med izjeme.



Evropska nogometna zveza (UEFA) je v stiku z obema kluboma in bo poskušala najti rešitev. Po njenih pravilih mora Leipzig najti ustrezno nadomestno lokacijo za izvedbo tekme, v nasprotnem primeru bo le-ta registrirana z rezultatom 3:0 za Liverpool.



Trenutna situacija je problematična še za en nemški klub v tem tekmovanju. Borussia Mönchengladbach bi se morala 24. februarja na svojem stadionu pomeriti z Manchester Cityjem, kar pa se očitno ne bo zgodilo.

