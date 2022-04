Ljubljančan v boju za tekmo vseh tekem

Angleški drugoligaš Middlesbrough je z zmago nad Cardiff Cityjem (2:0) v sredo ostal v igri za napredovanje v dodatne kvalifikacije za uvrstitev v elitno nogometno premier league. Klub slovenskega reprezentanta Andraža Šporarja, ki je v igro vstopil v drugem polčasu, je pred zadnjima koloma na sedmem mestu s 67 točkami, v dodatne kvalifikacije pa kot zadnje še vodi šesto mesto, ki se ga trenutno oklepa Sheffield United (69).

A podobne načrte imajo še kar štirje klubi, Blackburn in Milwall imata točko, QPR in Coventry pa štiri manj od Middlesbrougha. Boro ima najugodnejši razpored in se bo v soboto pomeril s Stoke Cityjem, sezono pa bo teden dni kasneje sklenil pri Prestonu. Polfinala in finale dodatnih kvalifikacij bo tradicionalno gostil Wembley, odločilne tekme v boju za premier league se sicer drži sloves najdonosnejše v svetu nogometa, saj si lahko zmagovalec samo po zaslugi napredovanja obeta 200 in več milijonov evrov zaslužka.

Za tokratno zmago rdečih sta zadela Marcus Tavernier v 28. in Riley McGree v 53. minuti. Trener Chris Wilder, ki je nazadnje v premier league uspešno vodil Sheffield United, ta hip glavnega tekmeca Middlesbroughu za preboj med elito, je z varovanci po le eni zmagi na zadnjih sedmih tekmah vendarle še pravočasno uspel prekiniti črni niz.

Zaslužek lahko krepko preseže celo 300 milijonov

»Naloga opravljena. Razumeli smo, kaj moramo narediti, to pa nam je uspelo. Zelo pomemben je bil prvi gol, ki nas je umiril in to je bil velik trenutek, ki smo ga potrebovali in o katerem smo se pogovarjali,« je dejal Wilder. »Kot nekdanji igralec in zdaj trener povsem razumem, da so navijači na trnih. To je preprosto nekaj naravnega. Noben navijač Middlesbrougha danes ni prišel na tekmo z željo, da bi nas premagali. Vsaj upam. V zadnjem času smo večkrat razočarali in želimo prikazati ta živahen nogomet, ki smo ga običajno prikazovali tu na Riversidu. A mislim, da bodo nocoj vsi prepoznali, da se je vse vrtelo le okoli rezultata.Ti mladi fantje nimajo veliko izkušenj v takšnih razmerah, učijo se in s to izkušnjo bodo le še boljši.«

Deloitte je lani ocenil, da glede na rezultate ekipa, ki napreduje v premier league, zasluži najmanj 202 milijona evrov, denarna pogača pa lahko preseže tudi 333 milijonov.