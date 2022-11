Ljubljančani so vodili, toda Radomljani so odnesli točko

V uvodnem dvoboju 17. kola Prve lige Telemach nogometaši Brava niso izkoristili prednosti domačega igrišča. Radomljani so se razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0).

Soočenje Brava in Kalcerja Radomelj se je kar pravično končalo z delitvijo točk. Ljubljanska zasedba, ki je imela malo pred koncem izjemno priložnost za zmago, a zadela vratnico, je vsaj začasno skočila na šesto mesto, Radomljani pa so v boju za obstanek osvojili 13. točko, so pa že 14 tekem brez zmage.

Ljubljančani so bolje začeli tekmo, v drugi minuti je Mitja Križan poskusil z glavo, a Emil Velić ni imel veliko dela, v 10. minuti je prvič poskusil Luka Štor, ko je žogo že poslal mimo vratarja, a tudi malo mimo vrat, isti igralec pa je v 24. minuti poskrbel za zasluženo vodstvo Brava.

Po podaji z desne strani so gostujoči branilci neuspešno izbijali žogo, ki je končala na vrhu kazenskega prostora pri Štoru, ki jo je z nizkim strelom poslal v mrežo. Radomljani v tem delu igre niso bili nevarni, zato pa je v 42. minuti na drugi strani streljal Mark Španring, vendar je za malenkost zgrešil cilj.

V 61. minuti so Radomljani le izenačili, ko je po podaji z desne strani z glavo zadel Madžid Šošić. V 63. minuti so imeli gosti novo veliko priložnost, spet je sam pred vratarja prišel Ester Sokler, ki je bil bržčas pred tem tudi v prepovedanem položaju. Bravov vratar je nato spotaknil napadalca Radomelj, a je ta ostal na nogah in nato žogo poslal čez gol.

Pozneje je aktivno zaigral tudi Bravo. Ob koncu 92. minute je imel Almin Kurtović zaključno žogo za zmago domačega moštva, vendar je iz bližine zadel vratnico.

Prva liga Telemach, 17. kolo:

Sobota

Bravo : Kalcer Radomlje 1:1 (Štor 24.; Šošić 61.)

17.30 Domžale – Olimpija

Nedelja

13.00 CB24 Tabor Sežana – Maribor

15.00 Celje – Koper

17.30 Mura – Gorica