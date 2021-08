Ljubljančani spet dihajo za ovratnik Mariborčanom

Domžale : Olimpija 0:2 (0:1) Športni park, gledalcev 800, sodniki: Jug, Žunič, Vidali.

Strelca: 0:1 – Djalo Aldair (41.), 0:2 – Nukić (88.).

Domžale: Mulalić, Alić, Šoštarič Karić, Klemenčič, Žinič (od 67. Dobrovoljc), Husmani (od 87. Repas), Martinović (od 59. Markuš), Ibričić, Käit (od 59. Pišek), Jakupović, Podlogar (od 67. Vuk).

Olimpija: Vidmar, Pavlović, Crnomarković, Delamea Mlinar, Boakye, Elšnik, Tomić, Ziljkić (od 75. Kurež), Sešlar (od 77. Kapun), Djalo Aldair (od 88. Andrejašič), Nukić.

Rumeni kartoni: Husmani, Alić, Klemenčič; Tomić, Ziljkić, Kurež.

Nogometaši Olimpije so po dveh bolečih porazih v državnem prvenstvu, s Koprom doma (1:3) in Bravom v gosteh (0:2), vendarle spet okusili slast zmage. V zaostali tekmi uvodnega kola 1. SNL so na tujem z 2:0 (1:0) premagali Domžalčane.Ljubljančane je v 41. minuti v vodstvo popeljal, slavje zeleno-belih, ki so drugi polčas odigrali bistveno bolje kot prvi del, pa je dve minuti pred koncem rednega dela z golom po strelu iz obrata potrdil, ki je pred tem zapravil več lepih priložnosti. Zaradi tega se je svojega zadetka veselil sila zadržano.»Ta zmaga je za nas nadvse dobrodošla. Zaradi nje bomo lahko šli v naslednje tekme bolj samozavestni in sproščeni,« je po gostovanju na štadionu ob Kamniški Bistrici izjavil, 27-letni zvezni igralec Olimpije.Ljubljančani, ki bodo v nedeljo (20.15) v Stožicah gostili nogometaše Aluminija, so tako dosegli tretjo zmago v tej sezoni prve lige Telemach in se z njo tretjeuvrščenemu Mariboru na prvenstveni lestvici približali na dve točki zaostanka. Domžalčani, ki se bodo v nedeljo (17.00) pred svojimi navijači postavili po robu še branilcem lovorike, igralcem Mure, pa s pičlimi štirimi točkami (in tekmo manj) ostajajo na repu razpredelnice.