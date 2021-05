Mariborčani trepetali, a vendarle zmagali

PrvaLigaTelekom, 32. kolo:

Najboljši slovenski nogometaši so zašli v strahovit ritem tekem v državnem prvenstvu, tekme si sledijo na vsake tri dni. Tako bo 32. kolo zaznamovalo torek, sredo in četrtek, boj za prvaka pa je izjemno napet, ob tem ni končan niti boj za predzadnje mesto na lestvici, ki prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek.Nogometaši Maribora so vendarle ostali v lovu za vodilno Olimpijo, pa četudi vnovič ni šlo brez težav. Po prvem polčasu so namreč v domačem Ljudskem vrtu zaostajali za tekmeci iz Sežane (0:1), v nadaljevanju pa sta vendarleizid zasukala. Toda tu še ni bilo odprte poti k zmagi,je bil zelo blizu izenačenja v 72. minuti, pa je njegov poskus ustavila vratnica. Okvir vrat je pozneje stresel tudi strelec prvega gola za domače z enajstmetrovke Mlakar, ostalo pa je pri tesni zmagi favorita in pomembnih treh točkah v pričakovanju jutrišnjega razpleta derbija med Domžalami in Olimpijo.Prva tekma 32. kola je pripadla Ljubljančanom. Bravo je namreč v Spodnji Šiški v dvoboju s Celjem prekinil niz osmih tekem brez zmage, potem ko so njegovi nogometaši v drugem polčasu pokazali precej boljšo predstavo kot v prvem. Bravo ostaja trdno v sredini lestvice, Celjani so pod vodstvomdoživeli prvi poraz in so predzadnji. Danes igrajo še tekmo v mariborskem Ljudskem vrtu, kjer gostuje Tabor Sežana.Bravo : Celje 2:0 (Križan 68., Kramarič 81.)Maribor – Tabor 2:1 (Mlakar 52.-11m, Repas 62.; Briški 23.)Mura – Koper (sreda, 15)Domžale – Olimpija (17.15)Aluminij – Gorica (četrtek, 17)