Londončani prvič na svetovnem prestolu

Nogometaši Chelseaja so si priigrali naslov klubskih svetovnih prvakov, potem ko so v velikem finalu v Abu Dabiju po podaljšku z 2:1 (1:1, 0:0) strli odpor igralcev Palmeirasa. Za londonski klub je to prva tovrstna lovorika, brazilski pa je še brez nje.

Chelsea je v finalu statistično prevladoval, predvsem v posesti žoge (v odstotkih 70:30), toda lovoriko jim je prinesla šele uspešno izvedena enajstmetrovka Kaija Havertza v 117. minuti. Prvi polčas je minil v terenski premoči Londončanov, ki so imeli žogo več kot dve tretjini časa v svoji posesti, sprožili so tudi več strelov kot tekmeci, a nobenega dovolj natančnega za spremembo izida.

Zato pa ga je v 55. minuti spremenil Romelu Lukaku, ki je popeljal Chelsea v vodstvo s strelom z glavo. A v vodstvu so bili le devet minut, saj je takrat Raphael Veiga unovčil najstrožjo kazen za Palmeiras.

V rednem delu nato ni prišlo do odločitve niti v prvih 15 minutah podaljška, potem pa se je vse obrnilo na slabše za Brazilce, posebej za Luana, ki je v 117. minuti zakrivil najstrožjo kazen z igranjem z roko, nekaj minut pozneje pa je še kot zadnji nogometaš naredil prekršek in dobil rdeči karton. Z bele točke je bila natančen Kai Havertz.

Kai Havertz se je takole veselil zmagovitega gola. FOTO: Suhaib Salem/Reuters

Brazilci, sicer južnoameriški prvaki, so v torkovem prvem polfinalu premagali afriškega prvaka Al Ahly iz Egipta (2:0), evropski šampion Chelsea pa je dan pozneje odpravil azijskega prvaka Al Hilal (1:0).

Tretje mesto so osvojili nogometaši Al Ahlyja, ki so v malem finalu v Abu Dabiju s 4:0 odpravili Al Hilal. Končno peto mesto si je že pred dnevi zagotovil mehiški Monterrey, ki je s 3:1 ugnal domačo Al Jaziro.