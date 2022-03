Londončani z nemirnega Otoka na še bolj nemirno celino

V nadaljevanju preberite:

Nogometaši Chelseaja se bodo po izbruhu spopadov v Ukrajini prvič preizkusili v ligi prvakov. Zaenkrat so odmevne dogodke z vzhoda Evrope, ki so prek ruskega lastnika Romana Abramoviča močno vplivali tudi na klubski vsakdan, premlevali v varnem otoškem zavetju, tokrat pa se podajajo na staro celino v bližnji Lille, kjer bodo branili lepo prednost s prvega februarskega obračuna (2:0). V Torinu bosta Juventus in Villarreal odločala o (pred)zadnjem potniku v četrtfinale, nekdanji vezist italijanskega velikana Massimo Mauro pa namiguje, da bi lahko »stari dami« v tej evropski sezoni uspel lanski podvig Chelseaja, na katerega nihče ni resno računal praktično vse do finala v Portu, kjer so londonski modri za svoj drugi naslov ugnali Manchester City.