Luka Elsner med francosko elito: Prisegam na slovensko nedeljsko kosilo

Trinajstega avgusta se začne nova sezona v elitni francoski nogometni ligi. Med novinci v ligue 1 bodo igralci Le Havra, v prvoligaškem tekmovanju bodo nastopili ponovno po 15 letih, v pretekli sezoni so namreč osvojili ligue 2. Moštvo bo med elito kot trener vodil Luka Elsner iz legendarne nogometne družine Elsner in tretji Slovenec v Le Havre Athletic Club. Luka Elsner je s svojimi varovanci iz moštva les ciel et marine (nebeško in morsko modri) v teh dneh na pripravah na Bledu in v Lescah.

Z Elsnerjem smo se pogovarjali o ciljih Le Havra po vrnitvi med francosko elito, o fenomenu PSG v Franciji in tudi o slovenskem prvenstvu in slovenski reprezentanci v boju za euro 2024. Luka Elsner je odraščal v Nici, v kateri je pustil močan pečat njegov oče Marko, deluje pravi svetovljan, z njim smo razčlenili tudi francosko kuhinjo in tamkajšnja vina, prav lahko pa bi bil Elsner tudi turistični vodnik po Franciji, tako dobro pozna to pisano in raznoliko državo.