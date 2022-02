Madridčani z Janom Oblakom na čelu iz pekla do raja

Nogometaši madridskega Atletica so v današnji zadnji tekmi 24. kola španske lige po hudem boju s 4:3 premagali igralce Getafeja. Slovenski vratar Jan Oblak se je tako s soigralci veselil zmage v razburljivem dvoboju, ki je ponudil kar sedem golov in dva preobrata.

Tekmo je Atletico začel z zgrešeno enajstmetrovko Luisa Suareza v sedmi minuti ter goloma Angela Corree in Matheusa Cunhe do 27. minute. Toda nato je sledil preobrat, gostje so najprej znižali z zadetkom Borje Mayorala, nato pa je Enes Unal z dvema zadetima enajstmetrovkama v le petih minutah popeljal goste v vodstvo s 3:2. Že globoko v sodnikovem dodatku prvega polčasa je za Atletico izenačil Correa.

V nadaljevanju so gostitelji po grobem prekršku Felipeja v 58. minuti ostali na igrišču z le desetimi možmi. Kazalo je, da bodo gostje to izkoristili in odnesli veliko točko, toda v 89. minuti je bil dovolj spreten Mario Hermoso, ki je zadel za 4:3.

Že popoldne je Atleticov mestni tekmec Real Madrid igral z Villarrealom in iztržil le točko za neodločen izid 0:0. Villarreal je bil boljši tekmec v prvem polčasu, gostje pa so imeli pobudo v drugem delu. Pri slednjih se je Gareth Bale štirikrat znašel v priložnosti za zadetek, zadel je tudi okvir vrat. Najlepšo priložnost za zmago je imel Real Madrid v 92. minuti, ko se je Luka Jović znašel iz oči v oči z domačim vratarjem Geronimom Rullijem, vendar je njegov poskus loba zadel prečko, odbitka pa Nachu ni uspelo spraviti v mrežo.

Uvodna današnja tekma med Cadizom in Celto se je prav tako končala brez golov, Osasuna pa je v gosteh s 3:0 premagala Rayo Vallecano. Že v petek je drugouvrščena Sevilla ugnala Elche z 2:0.

Madridčani imajo na vrhu razpredelnice štiri točke prednosti pred Sevillo, Betis, ki bo igral jutri, pa zaostaja že za 14 točk. Atletico je zdaj četrti, Villarreal pa peti.

Jutri bodo poleg tekme Levante – Betis še mestni obračun Barcelone z Espanyolom ter tekme Alaves – Valencia in Real Sociedad – Granada.