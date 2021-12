Maks Barišić je tekmece krepko pustil za seboj

V nadaljevanju preberite:

Je še kakšen igralec, ki je prepričal tudi selektorja Matjaža Keka. Novi, stari reprezentančni šef je jeseni odkril Žana Karničnika. Ne le izbruh golov, odlične jesenske predstave Maksa Barišića so bile dovolj prepričljive, da mu v slovenski ligi nihče ne more ukrasti naziva najboljšega igralca jeseni. Njegovi goli, kar deset od enajstih, so bili vpleteni v zmago, le enkrat je bil gol dovolj le za točko. Vse je začinil še s štirimi podajami.