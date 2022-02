Maldini ima dovolj sodnikov, ki niso kos San Siru

Petek se je začel sanjsko za navijače Interja, saj je njihov mestni tekmec AC Milan na San Siru zmogel le remi proti Udineseju (1:1). Toda branilcem naslova s Samirjem Handanovićem na večernem gostovanju pri Genoi kljub popolni prevladi ni uspelo streti pristaniškega moštva (0:0). Iz Milana medtem prihajajo jezne izjave tehničnega direktorja še vedno vodilne ekipe prvenstva Paola Maldinija, ki se je obregnil ob izenačujoči gol Videmčanov.

Rafael Leao je poskrbel za vodstvo rdeče-črnih, nato pa je Destiny Udogie tudi s pomočjo roke žogo spravil čez črto vrat Milana za končnih 1:1. Kljub ogledu VAR-posnetkov glavni sodnik Matteo Marchetti ni dobil »povabila« za pregled dogodka na posebnem monitorju ob robu igrišča.

»Naša predstava ni bila popolna, v tem trenutku nismo na najvišji ravni,« je za Milan TV dejal Maldini, sicer ikona milanskega velikana. »A v isti sapi imamo VAR, ki je tukaj zato, da dvomov ne bi bilo. Tako se ga ne uporablja in to ni prvič. Situacija je jasna, potrebujemo takšne sodnike, ki razumejo nogomet. Dodal bi še, da je to sporočilo za vse tiste, ki ga morajo sprejeti: Milan je prvi na lestvici, a čisto v vsakem kolu nam na San Siru ne morejo soditi debitanti. Ni lahko soditi na San Siru, sodnik pa je, žal, storil veliko napak,« je kar vrelo iz Maldinija, ki je bil s sodelavci jezen tudi zaradi primera, ko so imeli rdeče-črni na voljo protinapad, Marchetti pa je akcijo ustavil, da bi pokazal rumeni karton gostujočemu nogometašu.

Inzaghi: To je preprosto eno tistih obdobij

Interisti bodo še dolgo objokovali zapravljene priložnosti na Marassiju, kjer se je po 20 strelih na vrata Genoe zadetku najbolj približal Danilo D'Ambrosio, ki je z glavo zatresel prečko. A ostalo je pri 0:0 in drugem mestu Interja na lestvici, varovanci Simoneja Inzaghija so zdaj zmagali le enkrat na zadnjih šestih tekmah v serie A, utrpeli so tudi boleč poraz v osmini finala lige prvakov na prvi tekmi z Liverpoolom (0:2).

»Jasno je, da je ta rezultat zapustil grenak priokus,« je Inzaghi dejal za Sky Sport Italia. »Vedeli smo, da bi šli lahko bolje v tekmo, Genoa je v dobri formi in nam je povzročala težave v prvih 20 minutah, a potem smo si gotovo zaslužili več. Kot prejšnji teden proti Sassuolu smo zbrali 20 strelov na gol, a nismo zadeli. Jasno je, da moramo bolje delati, to je preprosto eno tistih obdobij, ne smemo skloniti glav. Videl sem pravo predstavo in moramo se vrniti na zmagovita pota. Prejšnji teden je brez zmage ostalo prvih šest ekip na lestvici, v tem delu sezone se pojavlja utrujenost pri vseh in to je malce nenavadno. Morda bi morali teči in delati pametneje, ne le bolj trdo, tudi igrišče ni bilo v najboljšem stanju. A pripravljeni smo na superpokal, smo v bitki za scudetto, v osmini finala lige prvakov in polfinalu pokala,« je še opozoril Inzaghi.

Napoli lahko na gostovanju pri Laziu v nedeljo (20.50) ujame vodilni Milan, ki pred Interjem vodi za dve točki. Zdrs milanskega dvojca je lepa priložnost tudi za ostale zasledovalce Juventus in Atalanto.