Malo manj privlačna Olimpija je že bolj čvrsta in pragmatična

V nadaljevanju preberite:

Olimpija je velika zmagovalka 14. kola 1. SNL. Po minimalni zmagi v derbiju proti Kopru na Bonifiki in že drugi pod taktirko trenerja Dina Skenderja se je zavihtela tik pod vrh in za Koprčani zaostaja le še za točko. Mariborčani so imeli na krasu tudi obilo sreče in so nadaljevali uspešen niz pod taktirko začasnega trenerja Radovana Karanovića. Prvakom iz Murske Sobote se je za,molimo proti zadnji Radomljanom, a lahko bi se jim še bolj. Vse bliže prvi polovici pa je tudi Celje, ki je še drugič zapored osvojilo vse tri točke.