Malta ima tri, Ferski otoki in Islandija po dva, Slovenija brez kluba

Konec tedna bodo igrali tekme 3. kola prve SNL, torej najmočnejšega nogometnega tekmovanja v Sloveniji. (Ne)moč SNL pa so ta teden resda razgalile štiri tekme slovenskih klubov pod dežnikom Uefe. Te so žal zasenčile tudi uvod v spektakularen konec tedna na domačih igriščih, ki prinaša kar tri derbije v Ljubljani, Celju in Kopru.

Če so Slovenci v prvem situ s težavo opravili s klubi iz Belorusije (32.), Moldavije (33.) in Luksemburga (37.), so jih en teden pozneje postavili na realna tla tekmeci iz Moldavije, Irske (40.) in Liechtensteina (49.), torej tudi iz držav, v katerih so doma viski, rdeče vino in Hanni Wenzel. Celoten komentar v spodnjem tekstu.