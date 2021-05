Manchester City in Chelsea na Wembleyju?

Evropska nogometna zveza (Uefa) se bo do srede odločila, ali bo finale elitnega klubskega tekmovanja lige prvakov na sporedu v turškem Istanbulu. Tam naj bi se 29. maja pomerila angleška velikana Manchester City in Chelsea, a je v zadnjih dneh Turčija pristala na rdečem seznamu držav za potovanja z Otoka. Finale bi lahko gostil stadion Wembley v Londonu.



Visoki predstavniki Uefe se bodo danes srečali z britansko vlado in angleško nogometno zvezo FA ter razpravljali o možnosti izvedbe finala na Wembleyju v Londonu. Na osrednjem londonskem stadionu je 29. maja predviden tudi finale play-offa v angleškem championshipu, po rangu drugoligaškem tekmovanju. Toda združenje angleške lige EFL je pripravljeno prestaviti tekmo, če bi Wembley od Uefe dobil organizacijo finala. Britanska vlada je, potem ko je Turčija pristala na rdečem seznamu zaradi porasta okužb z novim koronavirusom, odsvetovala navijačem, da potujejo v Turčijo. Tam bi lahko po informacijah turške nogometne zveze oba kluba pozdravila najmanj po 4000 navijačev, a usoda tekme v turški prestolnici zdaj visi na nitki.



Vsi potniki v Turčijo in nazaj bi morali na Otoku v zato prilagojenih posebnih hotelih opraviti 10-dnevno karanteno, kar bi lahko imelo posledice tudi za igralce, ki se bodo pridružili reprezentancam pred evropskim prvenstvom. Euro je na sporedu od 11. junija do 11. julija. V primeru, da bi Wembley dobil organizacijo finala, bi morala Velika Britanija malce sprostiti pravila ali omogočiti določene izjeme ob prihodu v državo. Finale lige prvakov si vsako leto ogleda ogromno sponzorjev, funkcionarjev in drugih deležnikov. Britanski minister za promet Grant Shapps je potrdil, da je tamkajšnja vlada odprta za organizacijo finala in da pogovori z Uefo potekajo. »Na koncu se bo morala odločiti Uefa,« pravi.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: