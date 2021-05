Manchester City osmič angleški prvak

Nogometaši Manchester Cityja so tri tekme pred koncem postali angleški prvaki. To jim je z današnjim porazom v 36. krogu prvenstva proti Leicestru z 1:2 omogočil mestni tekmec Manchester United, do te tekme teoretično še edini kandidat za letošnji naslov.



Meščani so osvojili peti naslov v zadnjih desetih sezonah in se na petem mestu večne lestvice po osvojenih prvenstvenih lovorikah izenačili z Aston Villo (7). Več naslovov od sinjemodrih, ki jih s klopi vodi Pep Guardiola, imajo Manchester United (20), Liverpool (19), Arsenal (13) in Everton (9).



Nogometaši Uniteda, rekorderji po naslovih med angleško elito, so danes na Old Traffordu s povsem premešano enajsterico v luči četrtkovega obračuna proti Liverpoolu slabo začeli dvoboj. Leicester je po izjemnem zadetku Luka Thomasa povedel v deseti minuti. Pet minut kasneje je po preigravanju in natančnem strelu (edinem za United v prvem polčasu) z desnico izenačil Mason Greenwood.



V drugem polčasu so bile lisice podjetnejše in bližje zadetku, v boju za nastop v ligi prvakov prihodnjo sezono pa jih je v 66. minuti odrešil Caglar Söyüncu z glavo po podaji iz kota Marca Albrightona.



Na lestvici ima vodilni City 80 točk po 35 odigranih tekmah, pri 70. pa je ostal drugi United. Tretji je po 36 odigranih tekmah Leicester (66), Chelsea pa s tekmo manj od lisic četrti (64). Londončani imajo pred petim, mestnim tekmecem West Hamom šest, pred šestim Liverpoolom pa sedem točk naskoka. Rdeči iz mesta Beatlov so odigrali tekmo manj od obeh londonskih klubov.

