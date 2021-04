Manchester City z lepo popotnico za PSG

Nogometaši Manchester Cityja so pred 8000 gledalci na londonskem Wembleyju osvojili svoj četrti zaporedni angleški ligaški pokal. V finalu je City z 1:0 odpravil Tottenham.



Ob boljši igri so sinjemodri iz Manchestra zmagoviti gol dosegli v 82. minuti, ko je po podaji Kevina de Bruyneja z glavo zadel Aymeric Laporte.



Za City je to osmi ligaški pokal in šesti v zadnjih osmih sezonah. Tottenham ostaja pri štirih tovrstnih lovorikah, zadnjega je osvojil leta 2008. To je bila odtlej tudi zadnja Tottenhamova lovorika.



Na Wembleyju se bodo za novo lovoriko borili 15. maja, ko bosta v finalu pokala Nogometne zveze Anglije (FA) igrala Chelsea in Leicester, takrat bo na stadionu z 90.000 sedišči lahko predvidoma 21.000 gledalcev.



Manchester City se bo v polfinalu lige prvakov v sredo v Parizu pomeril s Paris St-Germainom.

