Manchester City zmel mestnega tekmeca in odgovoril Liverpoolu

Nogometaši Manchester Cityja so v boju za obrambo naslova angleškega prvaka preskočili veliko oviro. V 27. kolu so s 3:1 dobili manchestrski derbi proti Unitedu. Varovanci trenerja Pepa Guardiole do zmage niso prišli brez težav. Tekmec sicer ni pokal kakšne posebno blesteče predstave, v glavnem se je branil, kar kažejo vsi statistični podatki.

Trener Uniteda Erik ten Hag FOTO: Carl Recine/Reuters

City je imel 73 odstotkov igralnega časa žogo v nogah, sprožil osem strelov v okvir vrat, osem strelov mimo ali čez vrata, še enajst strelov jim je tekmec blokiral, izvedel pa je tudi 15 udarcev s kota. Na drugi strani je United z edinim strelom, ki ga je sprožil v okvir vrat, zadel v polno, sprožil pa je šel en strel izven okvirja, blokiranega strela pa ni imel.

Na tak način je zabil enega od golov vse boljši Phil Foden. FOTO: Carl Recine/Reuters

A kljub veliki premoči so se gostitelji mučili, da izničijo prednost gostov, ki jim ga je po protinapadu v osmi minuti zagotovil lep gol Marcusa Rashforda, ta je po podaji Bruna Fernandesa s strelom z 20 metrov poslal žogo pod prečko. City je imel fantastično priložnost, da še pred odhodom na odmor izenači, a je Erling Haaland zgrešil nemogoče.

Trener Cityja Pep Guardiola FOTO: Paul Ellis/AFP

Toda kar domačim ni uspelo v prvem, jim je v drugem. Prišli so do preobrata, za katerega je najbolj zaslužen Phil Foden, ko je najprej v 56. minuti zatresel mrežo s strelom z roba kazenskega prostora, v 81. minuti pa še zaključil lepo akcijo, ki sta jo pred tem začela Kevin de Bruyne in Julian Alvarez. Končni izid je v sodniškem dodatku po podaji Rodrija postavil Haaland, ki je z 18 goli prvi strelec lige.