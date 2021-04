Manchester United bi moral vprašati za mnenje navijače

»Navijači so ključni, o tem sploh ni polemike«

Eric Cantona na eni od Uefinih prireditev predlani v Monte Carlu. FOTO: Eric Gaillard/Reuters

Tudi legendarna nogometaša Manchester Unitedainsta izrazila močno nezadovoljstvo nad potezo njunega nekdanjega kluba, da se je pridružil ligi dvanajsterice velikanov . Prepričana sta, da bi moral United predhodno vprašati za mnenje svoje navijače, saj zdaj resno ogroža temeljne nogometne vrednote.Beckham je igral za tri člane superlige in–, na svojem profilu na instagramu pa je zapisal, da se z njimi ne strinja. »Sem nekdo, ki ljubi nogomet: nekoč kot nogometaš, zdaj kot lastnik Interja iz Miamija. Zato vem, da naš šport ne pomeni nič brez navijačev. Nogomet mora biti pošten in odprt za vse. Če ne bomo zaščitili teh vrednost, ga bomo gotovo ogrozili,« je prepričan Beckham.Tudi kontroverzni Cantona, ki je blestel v majici Uniteda v 90. letih prejšnjega stoletja, je zatrdil, da bi moralo vodstvo kluba upoštevati navijače. »Navijači so ključni, o tem sploh ni polemike. Ali so lastniki teh klubov vprašali za mnenje navijače? Ne in to ni dobro,« je zatrdil Cantona.