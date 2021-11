Manchester United potrdil: Dobrodošel, Ralf Rangnick

Ralf Rangnick bo v skladu s pričakovanji na klopi Manchester Uniteda nasledil klubsko legendo Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki je po treh letih zaradi slabih rezultatov na začetku sezone 2021/22 zapustil klop rdečih vragov. Rangnick še čaka na delovno dovoljenje, pri Unitedu pa so ga predstavili kot začasnega trenerja do konca sezone. Po koncu trenerskega staža bo še dve leti deloval v klubu kot svetovalec, so potrdili pri klubu z Old Trafforda. Rangnick, ki je največji pečat pustil v Salzburgu in Leipzigu, kjer je tudi vzpostavil produktivni klubski šoli, je nazadnje kot svetovalec deloval pri moskovski Lokomotivi.

»Dobrodošel, Ralf Rangnick,« je dan po remiju na premierligaškem obračunu z vodilnim Chelseajem (1:1) na twitterju zapisal United.