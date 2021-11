Mancini: Marca si bomo zagotovili mundial in ga nato, upajmo, tudi osvojili

Dramatičen zaključek dogajanja v skupini C kvalifikacij za SP 2022 je razveselil Švicarje, ki so s prepričljivo domačo zmago nad Bolgarijo (4:0) prehiteli Italijo in si zagotovili nastop na katarskem mundialu. Ekipi sta bili po remiju v Rimu pred zadnjim kolom skoraj povsem izenačeni, evropski prvaki so imeli boljšo razliko v zadetkih, ki pa so jo Švicarji hitro izničili, po njihovi visoki zmagi tudi minimalna italijanska na Windsor Parku ne bi bila dovolj za veliko slavje na Apeninskem polotoku.

Italijani nimajo najlepših spominov na dodatne kvalifikacije, saj so leta 2017 ostali brez mundiala v Rusiji po tem, ko so izgubili s Švedsko. Od 12 ekip si bodo skozi dodatne kvalifikacije nastop v Katarju priborile le tri: šlo bo za tri skupine s tekmami polfinala in finala, Italija bo s Portugalsko, Rusijo in Škotsko gotovo med nosilci. Tu so še Češka, Poljska, Švedska Wales, Avstrija in Severna Makedonija.

Temu se varovanci selektorja Roberta Mancinija roko na srce niso niti približali, saj so Severni Irci ob remiju brez golov storili morda celo več, da bi pred navdušenimi domačimi navijači osvojili še kaj več kot točko. Conor Washington je v zaključku tekme po napaki Gianluigija Donnarumme krenil proti skoraj povsem praznim vratom, kjer pa je nato njegov strel ustavil gostujoči branilec. Kljub hladnemu tušu in dejstvu, da si bodo morali Italijani katarski šampionat priboriti v dodatnih kvalifikacijah, je Mancini v pogovoru za RAI Sport ostal optimističen.

Odločila tudi septembrska rja

»Zdaj glede tega ne moremo storiti nič, čakajo nas marčevske tekme in poskušali bomo dati vse od sebe,« je dejal Mancini, čigar moštvo je dramatično ostalo brez zmage v prejšnjem kolu ravno proti Švici (1:1), ko je enajstmetrovko v zadnjih sekundah zapravil junak eura 2020 Jorginho. »V tem trenutku imamo težave z doseganjem golov, čeprav prevladujemo v posesti in pri pobudi. Severna Irska je postavila vse v obrambo, s takšnimi ekipami pa imamo težave. Škoda, saj bi morali skupino odločiti že veliko prej. Moramo zgolj ponovno odkriti tisto, kar nas je krasilo vse do danes. Zapravili smo enajstmetrovki v dveh odločilnih tekmah, to samo dokazuje, da smo imeli priložnosti za zmago,« je nadaljeval Mancini.

Poleg dveh remijev s Švicarji sta Italijane drago stali tudi zapravljeni točki na domači tekmi 4. kola z Bolgari (1:1).

»Šlo je za prvo septembrsko tekmo po le dveh kolih serie A, te so vedno najtežje, saj smo še zarjavali. Še vedno smo imeli dovolj priložnosti za zmago na obeh tekmah s Švico. Zdaj se bomo pripravili na marec in v dodatne kvalifikacije gremo samozavestni. Marca si bomo zagotovili uvrstitev na SP in nato ga bomo, upajmo, še osvojili,« je še bojevito napovedal Mancini.