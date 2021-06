Mancini: To je zmaga za vse, ki trpijo

Seveda je čutiti evforijo med nogometnimi zanesenjaki v Franciji, saj so po videnih mojstrovinah reprezentantov na uvodnem derbiju z Nemčijo že prepričani o nadaljevanju zgodbe o uspehu z zadnjega mundiala, zadovoljni so bili s štartom tudi na Češkem in v Angliji, toda prvi dnevi so posebno ozračje podarili našim zahodnim sosedom.



Italijanska reprezentanca je namreč štartala zelo prepričljivo, si že po dveh kolih priigrala vizum izločilnega dela, tako proti Turčiji kot Švici pa ob zmagah s 3:0 vrnila veselje v državo, ki si še ni opomogla od šoka: lanski februar jo je dodobra zaznamoval, zlasti v Lombardiji so bila posamezna žarišča epidemije koronavirusa med najhujšimi v Evropi.



Toda Italija je zdaj spet nasmejana, »azzurri« na igrišču delujejo imenitno, dirigent orkestra Roberto Mancini je očitno pritisnil na prave tipke. In po koncu se je tudi ta nekdanji soigralec Srečka Katanca pri Sampdorii spomnil na omenjeno italijansko bolečino vsakdana, zdaj dolgo že 16 mesecev. »To zmago posvečam vsem tistim, ki še vedno trpijo,« je dejal in obenem napovedal, da ne bo prav nikakršne zavore na prihajajoči zadnji tekmi v skupini proti Walesu. Malce skrbi povzroča le poškodba zanesljivega kapetana Giorgia Chiellinija: »Toda verjamem, da bo tudi z njim v nadaljevanju prvenstva vse v najlepšem redu. Ne gre za nič hujšega ...«

