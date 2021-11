ManCity v derbiju večera zasluženo strl Parižane

Navijačem se obeta spektakularna osmina finala lige prvakov (15. februar do 16. marec). Sinoči so si zagotovili končnico paradnega tekmovanja Uefe še ManCity, PSG, Real in Inter. Pod drobnogledom je bil derbi v Manchestru, ki ga je odločil rezervist Gabriel Jesus z golom in podajo v drugem polčasu, goste je povedel v vodstvo Kylian Mbappe. Zadnje kolo bodo igrali 7./8. decembra.

Aktivni trije slovenski nogometaši Skupina A: Brugge: Leipzig 0:5 (Kevin Kampl vso tekmo), ManCity: PSG 2:1; vrstni red: ManCity 12, PSG 8, Leipzig in Brugge 4; skupina B: Liverpool: Porto 2:0, Atletico M.: Milan 0:1 (Jan Oblak vso tekmo); vrstni red: Liverpool 15, Porto 5, Milan in Atletico po 4; skupina C: Bešiktaš: Ajax 1:2, Sporting: Dortmund 3:1; vrstni red: Ajax 15, Sporting 9, Dortmund 6, Bešiktaš 0; skupina D: Inter: Šahtar 2:0 (Samir Handanović vso tekmo), Šerif: Real M. 0:3; vrstni red: Real 12, Inter 10, Šerif 6, Šahtar 1.