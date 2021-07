Manj piskanja sodnikov, več nogometa

Karel Poborsky je navdušen nad sojenjem na euru. FOTO: ČNZ

Zadovoljni, ker je manj prekrškov

Giovanni Di Lorenzo meni, da v Italiji prevečkrat uporabljajo VAR. FOTO: Catherine Ivill/Reuters

Sodniki se smejejo z igralci

Na letošnjem evropskem nogometnem prvenstvu poleg posebnosti, povezanih s številnimi prizorišči in zdravstveni razmerami, izstopa še ena, in sicer pomanjkanje kontroverznih sodniških odločitev, poudarja francoska tiskovna agencija AFP. Tudi sicer statistika kaže, da sodniki na euru piskajo manj, posledično pa je več nogometne igre.Sodniki so na dosedanjih 36 tekmah turnirja večinoma ostali izven središča pozornosti. Manj je kontroverznih odločitev, manj je tudi prekrškov in rumenih kartonov, AFP izpostavlja uradne statistike prvenstva. Nogometaši, selektorji in poznavalci se povečini strinjajo, da je vse to dobro za igro.»Navdušen sem nad tem, nogomet bi vedno moral biti takšen,« je o tem dejal nekdanji češki reprezentantin dodal: »Kriterij za prekršek se je spremenil, toda nihče tega ne zlorablja. Poleg tega pa vsi sodniki držijo podoben kriterij, kar je izjemno koristno.«Sodniki sicer uradno niso dobili navodila, da dosojajo manj prekrškov, pojasnjuje vodja sodnikov pri Evropski nogometni zvezi (Uefa). »Naša naloga je sprejemanje pravih odločitev. Zadovoljni smo, da je manj prekrškov,« je dejal nekdanji italijanski sodnik. Število prekrškov v skupinskem delu se je zmanjšalo s povprečnih 25,3 leta 2016 na 22,4 na tem EP. Rumenih kartonov je letos v povprečju 2,7 na tekmo, kar je 25 odstotkov manj kot pred petimi leti.Koristi imajo tudi gledalci, saj je v povprečju nogometne igre zdaj skoraj 59 minut, v primerjavi s 56,5 minute pred petimi leti. Na prejšnjem euru je bila prvič uporabljena tehnologija videosodnika VAR, mnenje poznavalcev pa je, da se je uporaba tehnologije zdaj izboljšala. Našli so tudi pravo ravnotežje, piše AFP.Kot poudarja Rosetti, je načrt za pravo ravnotežje najmanjše možno število posegov v igro z željo po doseganju največjih možnih pozitivnih učinkov. A ob omembi tehnologije VAR kot tudi sodniških odločitev nasploh se bodo mnenja skoraj vedno kresala. Tako je belgijska reprezentanca še vedno jezna, da se video sodnik ni vključil v ocenjevanje prekrška nadna tekmi osmine finala, ko se je zvezdnik poškodoval ob štartu nasprotnika. Zaradi tega je njegov nastop na današnji tekmi četrtfinala pod vprašajem.»VAR je izjemno pomemben, ko preverja milimetre pri odločitvi o prepovedanem položaju, nato pa čudežno izgine, ko je treba odločiti o namernem prekršku za rdeči karton,« je ob tem zapisal belgijski časnik La Derniere Heure.Na drugi strani je uporaba tehnologije VAR na euru pohvalil italijanski branilec: »Na mednarodni ravni se uporablja manj kot na državni ravni, samo za nejasnosti,« je izpostavil Di Lorenzo. »Zdi se mi, da je to bolje, saj ga v Italiji uporabljamo preveč.«Pomembna razlika na tem prvenstvu po mnenju nekdanjega angleškega sodnikaje tudi bolj sproščena vloga sodnikov. »Sodniki se smejejo z igralci, ko je treba, pa znajo tudi pokazati svojo avtoriteto,« je ocenil za portal caughtoffside.com. »Z igralci so nenehno v stiku in niso preveč uradniški, kar igralci cenijo.«Zaradi tega so se priljubili tudi igralcem. »Sem popolnoma za ta trend ... Želel bi si, da bi tudi sodniki v češki ligi tako piskali,« je dejal vezist češke reprezentance in član Slavie iz Prage