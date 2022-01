Manuel Neuer z Maldivov z okužbo

Čeprav smo sredi sezone zimskih športnih dogodkov in tako sta kajpak tudi v Nemčiji danes odmevali novoletna tekma skakalcev v Garmisch-Partenkirchnu in tekaška v Oberstdorfu, prav na Bavarskem, torej v deželi obeh omenjenih krajev, odštevajo tudi do domačega nogometnega nadaljevanja in novega Bayernovega lova za lovorikami. Prvenstvena se mu ob novi lepi prednosti devetih točk pred drugouvrščenim Dortmundom pred začetkom zimskih počitnic spet nasmiha, kot vedno ta vodilni nemški klub meri visoko tudi v ligi prvakov.

Toda prvi korak v novem letu ni povsem brezskrben. Na jutrišnjo nedeljo so načrtovali uvodni zbor v münchenskem klubskem centru, toda zdaj so zgodbo premaknili za en dan zaradi novic o okužbah igralcev s koronavirusom na počitnicah. Tako je že več kot desetletje eden vodilnih nogometnih vratarjev na svetu Manuel Neuer na Maldivih staknil okužbo, Kingsley Coman se z njo vrača iz Dubaja, Corentin Tolisso pa iz Francije. Pozitivna sta bila po zadnjem testiranju tudi Omar Richards ter Dino Toppmöller, član klubskega strokovnega štaba. Vsi omenjeni nimajo vidnejših težav s počutjem, seveda pa so v karanteni. Kot poroča spletni portal najbolj branega nemškega dnevnika Bilda, še ni jasno, če gre pri komu od njih za okužbo z novim omikronom.