Maradona bi bil ponosen na Napoli

Nogometaši Napolija so s sinočnjo zmago v ligi prvakov postavili nov mejnik v zgodovini kluba. Zmaga s 3:0 proti ekipi Glasgow Rangers je bila namreč 12. zaporedna v vseh tekmovanjih, z njo pa so Neapeljčani popravili več kot tri desetletja star klubski rekord, ki sega še v aktivne čase Diega Maradone. Trener Napolija Luciano Spalletti je po tekmi poudaril, da bi bil tudi pred dvema letoma umrli argentinski zvezdnik, ki je bil v igralski karieri močno povezan tudi z Napolijem in je v tem mestu pustil močan pečat, zelo ponosen na dosežek sedanje generacije. Spaletti je dodal, da imajo v garderobi tudi kip Maradone, ki na igralce deluje kot dodatna motivacija.

Ko je Maradona še igral za Napoli, je klub leta 1986 zbral enajst zaporednih zmag, kar je bil do sinoči klubski rekord. Njegovi nasledniki v tej sezoni ne poznajo poraza vse od začetka septembra, med drugim so v ligi prvakov premagali tudi Liverpool s 4:1. Prav angleški klub bo naslednji teden zadnji nasprotnik v predtekmovanju, Italijani pa bi tudi ob morebitnem porazu z 0:3 še obdržali prvo mesto v skupini A. »Na Anfieldu se obeta spektakel. Zaslužili smo si, da se bomo tam borili za prvo mesto v skupini,« je ob tem dejal Spalletti.