Marcos Tavares bo iz Maribora spremljal Maribor

Že 360 minut je slovenski nogometni trojček v kvalifikacijah za ligo prvakov in konferenčno ligo brez prejetega gola. Mura je s tekmecem na prvi oviri v najmočnejšem tekmovanju že opravila, danes bosta sprejela izziv še Maribor in Domžale v novoustanovljenem tekmovanju. Kako uspešno? Oba branita minimalno prednost 1:0, podobno, kot jo je Mura, ki pa je bila prvo tekmo uspešna v gosteh, Mariborčani in Domžalčani v povratnih gostujeta. Vijolični v Armeniji v Jerevanu, kjer se jim obeta izčrpavajoča tekma, zato so na evropski del Kavkaza odpotovali že v torek.



»V hudi sopari potrebujem maksimalno pripravljene nogometaše,« je dal vedeti trener Maribora Simon Rožman, kaj bo najbrž najmočnejše orožje domačega Urartuja, in tudi pojasnil, zakaj je prvič po več kot desetih letih v Mariboru ostal simbol izjemnih uspehov Marcos Tavares. Rožman je v Armenijo odpeljal tudi enega od bolj uveljavljenih novincev Marka Alvirja, ki ga je vodil pri Domžalah, doma pa pustil Andreja Kotnika.



Domžalčane po prvi tekmi sodeč čaka v Luksemburgu najtežja naloga. Domači Hesperange je bil v

Sloveniji neučinkovit, toda taktično drugačen. »Zabiti morajo gol, zato se nadejam, da bodo igrali bolj odprto, zaradi česar bo več prostora,« je o pomembnem taktičnem izhodišču, ki naj bi bil voda na mlin Domžalčanov, povedal 21-letni ostrostrelec Dario Kolobarić.



Med Domžalčani ni več mladega reprezentanta Tamara Svetlina, ki je prestopil k Celju. V Jeravanu se bo tekma začela ob 18. uri, v Luxembourgu pa dve uri pozneje.

