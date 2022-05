Maribor ali Koper? O naslovu v 1. SNL še devetič odloča zadnje kolo

Po predzadnjem kolu ima Maribor na vrhu lestvice točko prednosti pred Koprom. Dan odločitve bo nedelja, ko se bodo ob 17.30 Koprčani v Ljubljani merili z Bravom, Mariborčani pa v razprodani Fazaneriji v Murski Soboti z Muro. Koper je imel še pred predzadnjim kolom vse v svojih rokah, ko je imel dve točki prednosti pred Mariborom. Toda v ponedeljek jo je Primorcem zagodel Kalcer iz Radomelj, ki je slavil na Bonifiki in tako poskrbel, da je vrh lestvice zasedel Maribor po zmagi proti Aluminiju.

Koper je bil skozi sezono na vrhu lestvice 18 kol, Maribor pa 15. Tako se omenjena kluba povsem zasluženo merita za glavno lovoriko domače sezone. A oba čakata zahtevni nalogi. Primorci, ki bodo na zadnji tekmi brez kaznovanega trenerja Zorana Zeljkovića, se bodo merili z dobrim znancem Bravom, ki je v ligi nazadnje nanizal dve zaporedni zmagi.

Koprčani pa so ljubljansko zasedbo pred dnevi premagali v finalu pokalnega tekmovanja v Celju, sicer pa so v sezoni na medsebojnih tekmah enkrat zmagali, enkrat izgubili, enkrat pa igrali neodločeno. V Ljubljani so zmagali po zaslugi zadetka drugega strelca lige Maksa Barišića, ki pa je že pred časom zaradi poškodbe končal sezono. Kljub njegovi odsotnosti pa so v Kopru pokazali, da se lahko v napadu zanesejo predvsem na trojček Lamin Colley-Bede Osuji-Kaheem Parris, ki je skupaj dosegel 28 zadetkov.

Koper nujno potrebuje zmago

Bo pa za zadnjo tekmo treba malce popraviti obrambo, ki je na zadnji tekmi precej puščala ob odsotnosti Žana Žužka in Aleksandra Rajčevića, v vsakem primeru pa bo na tradicionalno težko osvojljivem štadionu ŽAK v Šiški cilj le eden –zmaga je namreč zaradi slabšega medsebojnega izkupička v tekmah z Mariborom nujna. Malce več manevrskega prostora glede razpleta zadnjega kola imajo v Mariboru, kjer bi 16. postali prvaki tudi v primeru poraza, če Koper ne bi zmagal v Ljubljani. Toda na kaj takšnega se izbranci Radovana Karanovića zagotovo ne pripravljajo. Pred polnimi tribunami Fazanerije bodo branilcem naslova poskušali odvzeti skalp – in to prvič v sezoni.

Na prvih treh medsebojnih tekmah v sezoni je namreč Mura dvakrat zmagala in enkrat igrala neodločeno. Tako je pred vijoličnimi velik izziv, ki ga bodo poskusili premagati tudi s pomočjo prvega strelca lige Ognjena Mudrinskega. Ta je pri 16 zadetkih, a se v zadnjih dveh kolih ni vpisal v strelsko statistiko. Karanović sicer ne bo mogel računati na kaznovanega Aljaža Antolina, še bolj pa bo oslabljena Mura, ki bo brez kaznovanih Tomija Horvata, Žige Kousa in Klemna Pucka, vendar bo ob bučni podpori skušala še četrtič zapovrstjo igrišče zapustiti neporažena.

Slovo treh ikon

»Žal me ne bo zraven, to bi pomenilo piko na i vsemu, kar se je zgodilo v preteklih mesecih. Škoda. Vsak igralec živi za takšne tekme, motiv je na vrhuncu in ne dvomim, da bodo fantje, ki bodo dobili priložnost, iztisnili zadnje atome moči,« je za spletno stran kluba povedal Antolin in dodal: »Naslov prvaka bi pomenil vrhunec, verjamem, da bodo fantje z zmago na zadnji tekmi naredili zadnji korak do uresničitve želenega cilja. Stiskal bom pesti s tribune in upam, da bomo dočakali trenutke slavja.«

Mura (57 točk) se sicer na daljavo z Olimpijo (59) bori za tretje mesto na lestvici. Obe ekipi že imata zagotovljene evropske nastope, tako kot seveda Maribor (67) in Koper (66), bodo pa Ljubljančani za konec sezone igrali v Celju. Na preostalih dveh tekmah kola, ki bosta v soboto, bo v lokalnem derbiju Kalcer iz Radomelj gostil Domžale, Aluminij pa sežanski Tabor. Jasno je že, da bodo Kidričani izpadli v drugo ligo, medtem ko bodo Sežanci 26. in 29. maja igrali dodatne kvalifikacije s Triglavom. Med elito pa se vrača zmagovalka 2. SNL Gorica, ki v prihodnji sezoni ne bo igrala proti nekaterim nogometašem, ki so v zadnjem obdobju pustili velik pečat na slovenskih zelenicah.

Nogometno se bodo med drugimi upokojili kapetan Kopra Ivica Guberac, eno najslavnejših imen, ki je igralo v slovenski ligi, Senijad Ibričić, ki se bo v njegovem zadnjem klubu, Domžalah, preizkusil v vlogi športnega direktorja, in tudi s 159 goli prvi strelec prve slovenske lige, napadalec Maribora Marcos Tavares, ki se je že v prejšnjem kolu pred polnim Ljudskim vrtom poslovil od svojih navijačev.

Prvoligaška nogometna sezona se bo sicer devetič odločila v zadnjem kolu. Sedmič so v igri Štajerci, ki so bili doslej uspešni trikrat. Leta 1999 so v neposrednem obračunu za vrh lestvice ugnali Gorico, dve leti pozneje Olimpijo, sezono zatem pa Primorje. Praznih rok pa so ostali ob koncu sezon 2020/21, 2017/18 in 2003/04, ko je bil prvič troboj za prvaka – tistega je dobila Gorica.