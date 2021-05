Maribor bi izboljšal svoj rekord, Mura bi spreminjala zgodovino

Maribor bo (p)ostal rekorder ne glede na razplet bitke

Prekmurci se zavedajo zgodovinske priložnosti za naslov slovenskega prvaka. FOTO: Jure BanfI

PrvaLiga Telekom, 36. kolo

Nogometna družina bi si težko zamislila lepši vrhunec sezone 2020/2021 , kot ga bosta ponudila navijačemin. Potem ko so sepremagali sami, bodo Štajerci in Prekmurci v drevišnjem derbiju pod mariborsko Kalvarijo določili novega slovenskega prvaka.Sobočani, ki bi v normalnih razmerah, bodo lovili zmago, s katero bi z vrha sklatili 15-kratne slovenske prvake. Zmaga gostiteljev ali remi bi razblinila sanje o krstnem naslovu najboljšega za Muro. Ob prestižni lovoriki bo na voljo mikavna nagrada: julijsko-avgustovski Derbi v Ljudskem vrtu bo torej osrednja tekma 36. kola 1. SNL. V prednosti so izbranci trenerja gostiteljev. Toda v primeru poraza Maribora bi naslov pripadel gostom pod vodstvom, ki imajo boljši medsebojni izkupiček v sezoni. Ena tekma med tekmecema se je končala z 0:0, eno je dobil Maribor z 2:1, eno pa Mura z 2:0.Mariborski nogometaši so bili doslej daleč, saj so do sezone 2020/21 osvojili kar 15 naslovov državnega prvaka.je resda nanizala štiri lovorike takoj po osamosvojitvi Slovenije (1992-1995) ter bila nato najboljša še v letih 2016 in 2018.Toda Maribor je pozneje serijsko nizal trofeje za prvaka. Najboljši je bil v obdobju 1997-2003 ter v letih 2009, 2011-2015, 2017 in 2019. Štirikrat so bili najboljši(1996, 2004-2006), dvakrat(2007 in 2008), po enkrat pa(2010) in(2020).Ob 16.00:Bravo – OlimpijaCelje – KoperDomžale – AluminijTabor Sežana – GoricaOb 20.00:Maribor – Mura