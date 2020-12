Maribor osvojil 24 od 27 točk, zato je pobegnil Olimpiji

Jan Mlakar in Rok Kronaveter za 2:0

Maribor : Mura 2:1 (0:0) Ljudski vrt, sodnik Nejc Kajtazović (Kr) 6; strelci: 1:0 – Mlakar (54), 2:0 – Kronaveter (60, 11-m), 2:1 – Filipović (Kous, 62); Maribor: Jug 6,5, Martinović 6,5, Pihler 6,5, Peričić 6,5, Klinar 7, Kolmanič 7, Vrhovec 6,5 (od 72. Dervišević –), Mihelič 6,5 (od 78. Cretu –), Matko 6,5 (od 89. Kotnik –), Kronaveter 6,5 (od 72. Repas –), Mlakar 6,5 (od 78. Mešanović –), trener: Mauro Camoranesi 6,5; Mura: Zalokar 6,5, Maruško 6,5, Karničnik 6,5, Lovrić 6 (od 74. Gorenc –), Travner 6 (od 82. Šturm –), Horvat 6, Kouter 6, Kous 6,5 (od 82. Maroša –), Bobičanec 6, Filipović 6,5, K. Cipot 6 (od 74. Žižek –), trener: Ante Šimundža 6; streli: 16:13; na vrata: 6:3; posest žoge v %: 50:50; koti: 6:1; prekrški: 23:21.

Pred vrati Mure se je nenehoma smukal mariborski napadalec Aljoša Matko, ki je tudi izsilil kazenski strel, po katerem je Maribor ušel na varnih 2:0. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo



Maribor izenačil lanski izkupiček

Dosegli kar 78 golov manj

enajsterica 18. kolo

ℹIgralec 18. kola je postal Sven Šoštarič Karić

Najboljši v 18. kolu: 5 – Sven Šoštarič Karić, 4 – Žan Kolmanič (Maribor), 3 – Dušan Stojinović (Celje), 2 – Luka Žinko (Bravo), 1 – Žiga Frelih (Olimpija).

Vrstni red: 20 – Dare Vršič (Koper); 18 – Ðorđe Ivanović (Olimp.); 10 – Tamar Svetlin (Domž.); 9 – Jan Repas (Mb); 8 – Andrija Filipović (Mura), Filip Dangubić (Celje); 7 – Dario Kolobarić (Domž.), Aljoša Matko (Mb), Andres Vombergar (Olimp.), Nino Kouter (Mura).

Mariboru je že pripadla prva lovorika in je najboljši po prvi polovici slovenskega nogometnega prvenstva. V zadnji tekmi 18. kola je premagal Muro z 2:1. V drugi del, ki se bo nadaljeval z zadnjim letošnjim kolom (19.), bo šel s petimi točkami prednosti pred Olimpijo.Mariborčani so v zaključnem delu sezone ujeli ritem in premagali še enega tekmeca z vrha. Mura je bila v Ljudskem vrtu enakovredna in manj srečna, kot je ocenil gostujoči trener. Mariborčan na soboški klopi je sploh prvič izgubil tekmo proti mariborskemu trenerju, ki je tudi včeraj ohranil svojo rdečo nit in premešal začetno enajsterico. Na rezervni klopi je pustil tudi sobotnega junaka derbija na BonifikiToda Camoranesijev način vodenja in menjavanja igralcev je v drugi četrtini prvenstva prinesel izjemen izkupiček: Maribor je osvojil kar 24 od 27 možnih točk. Od Mure do Mure je izgubil le z Olimpijo.»Pričakoval sem težko tekmo, Mura je bila disciplinirana in organizirana, zato sem vesel zmage,« je povedal Camoranesi, ki mora v zadnjem dejanju leta v Ljudskem vrtu v nedeljo Maribor proti Aluminiju popeljati še do dvanajste zmage in bo šel na dopust lahko prešerne volje. Včerajšnji nasmeh na obrazu mu je prvi raztegnil, ki je spretno z glavo poslal žogo za hrbet zelo solidnega vratarja MureKo je po uri igrizanesljivo izvedel kazenski strel, ki ga je zakuhalpo prekršku nad, je bil Maribor na tri četrt poti do cilja. A jepo lepi podajiv 62. minuti znižal soboški zaostanek, več pa Prekmurci navkljub pritisku niso iztržili.»Izpolnili smo pričakovanja, bili smo dobri, manj srečnejši, Maribor pa je oba gola dosegel iz prekinitve,« je piko na i derbiju postavil Šimundža.Prva polovica je dodobra in tudi zaradi zahtevnejših razmer, ki jih je povzročila pandemija, razgalila učinek vodilnih moštev v primerjavi z minulo sezono. Maribor z zmago proti Muri kot edini od prve trojice ni imel slabšega izkupička, temveč povsem enakega (37 točk), pri čemer je dosegel tudi enako število golov, 36. Mura, ki je bila lani po 18. kolih četrta, je letos na tretjem mestu osvojila dve točki manj (30:32).Najbolj sta nazadovala prva Olimpija in tretji Aluminij. Zeleno-bela prenova pod taktirkoje prinesla kar sedem točk manj (32:39). Toda pri Olimpijinem točkovnem izkupičku kaže upoštevati še statističnega in slogovnega. Oba sta zgovorna; Olimpija je dosegla kar 22 golov manj, a jih je tudi prejela osem manj – 23:45/14:22, kar je posledica izrazitega zasuka k previdnejši in precej manj atraktivni igri.Negativni rekorder je Aluminij, ki je osvojil 20 točk manj. Novinca sta uspešnejša od Triglava in Rudarja, ki sta izpadla. Koper je s 4. mestom prekosil Triglavov učinek za 10 točk (27:17), Gorica Rudarjevega le za tri – 10:7. Prvak Celje, ki je bil peti po prvi polovici in je zaostajal 11 točk, je letos na sedmem v zaostanku za svojim izkupičkom za pet točk (23:28), za vodilnim pa 14 točk.Številke ne lažejo, SNL je v letu dni resda postala bolj izenačena, toda naredila je velik korak nazaj v kakovosti. Težko je nasprotovati: lani so v 18. kolih igralci dosegli 287 golov, letos le 209. Kar šest strelcev z najboljšimna vrhu (15 golov) je doseglo več golov kot letos najučinkovitejša trojica, ki je le pri osmih: