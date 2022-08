Maribor po petem zaporednem porazu v boj za konferenčno ligo

Nogometaši Maribora, slovenski prvaki, se niso uvrstili v evropsko ligo in se v nadaljevanju evropske sezone selijo v kvalifikacije konferenčne lige. Na povratni tekmi 3. kola kvalifikacij za evropsko ligo so v Helsinkih še drugič izgubili proti HJK Helsinkom, tokrat z 0:1 (0:0). Prva tekma v Mariboru se je končala z izidom 0:2.

Mariborčani so imeli v finski prestolnici večji del tekme terensko premoč, ta je bila izrazita predvsem na začetku obeh polčasov, a bila jalova. V napadu jim je manjkalo idej, izrazitejših priložnosti si niti niso ustvarili, nekajkrat so nevarno poskušali s streli z razdalje ali polrazdalje, vendar poti žogi v mrežo niso našli.

Naslednji evropski tekmec Romuni ali Belorusi

Obenem niso blesteli niti v obrambi. Že v prvem polčasu so imeli težave pri prekinitvah in predložkih s strani, v drugem pa tudi ni šlo brez individualnih napak, tako so v 54. minuti pozabili na Santerija Hostikko, ki je neoviran na robu kazenskega prostora sprejel žogo, nato pa z natančnim strelom v nasprotni kot premagal mariborskega vratarja Menna Bergsena.

Za Mariborčane je bil to že peti zaporedni poraz v vseh tekmovanjih in sedma tekma, peta evropska, na kateri niso dosegli gola. V kvalifikacijah konferenčne lige se bodo merili z zmagovalcem dvoboja med romunskim Clujem in Šahtorjem iz Soligorska, slednjega so letos že izločili v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov.