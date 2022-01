Maribor v boj za naslov s starim znancem, Šuler napovedal bombo

Kadrovskih vprašanj je v taboru vijoličastih še kar nekaj, zdravstvenih na srečo precej manj. Med obolelimi sta zaenkrat le Vid Koderman in Ognjen Mudrinski, eden junakov zaključka jesenskega dela prvenstva, trener Radovan Karanović pa je na pomožnem igrišču z umetno travnato podlago ob štadionu Ljudski vrt zbral preostanek ekipe, s katero zaradi posebnega programa zaenkrat ne bosta vadila Nino Žugelj in Aleks Pihler.

Na zelenico slovitega pomožnega igrišča se je vrnil tudi nekdanji vezist kluba Željko Filipović, ki bo v nadaljevanju sezone pomagal Karanoviću in še nekaterim starim znancem pod Kalvarijo. Njegov prihod je pozdravil tudi nekdanji soigralec in zdaj športni direktor Marko Šuler.

»Verjamem v kvaliteto dela. Glede na današnje trende tudi na pripravah je prisotnost igralcev širša, večja, enostavno potrebuješ pomoč na igrišču. In tudi v slačilnici. Tu je na primer Željko nekdo, ki zelo dobro pozna Maribor, po drugi strani pa je tudi drugačen profil človeka, malo ta 'mangup', ki zna dosti prenesti na igralce in po mojem mnenju velika pomoč trenerju. Tu se mi zdi, da so igralci dobili eno veliko pomoč na in izven igrišča, po drugi strani pa trudi trener, ki bo lahko delal še bolj strokovno kot do sedaj,« je na torkovi novinarski konferenci dejal Šuler.

Obeta se prestopna bomba

Kot prioritetna položaja, na katerem štajerski ponos potrebuje okrepitve, je nekdanji branilec slovenske nogometne reprezentance izpostavil branilski položaj in položaj napadalnega vezista. Tik pred slovesom (po besedah Šulerja gre za desetkratnik prvotnega vložka NK Maribor) je Robert Voloder, Blaž Vrhovec še vedno ne želi podaljšati pogodbe in je z več kot eno nogo izven kluba, s katerim ga veže še polletna pogodba.

»Dokler ni na papirju, ne bi o imenih, gre pa za okrepitve v pravem pomenu besede. Borimo se za naslov, tako da zna biti kar bomba, v vašem slogu poročanja,« je bil skrivnosten Šuler, ki bo ekipo v drugi polovici januarja pospremil tudi na priprave v Turčijo, kjer se je Mariborčanom lani marsikaj zalomilo.

»Bolje je imeti močne tekme. Crvena zvezda je gotovo največje ime, imamo tudi LASK, Levski, predstavnika avstrijskega in bolgarskega nogometa, Zvezda pa je v tem trenutku najbolj zveneče ime. Kot mlad sem navijal za Zvezdo, bil sem in ostal njen navijač, Hajduk pa je bil moj drugi klub,« je priznal trener Karanović, ki je uspešno nasledil Simona Rožmana in Maribor popeljal na vrh lestvice z le enim ligaškim porazom.

»Vemo, da Maribor že vrsto let hodi v Turčijo. Marsikdaj se mogoče na začetku tudi ni izšlo, a se enostavno s tem ne želim obremenjevati. Tudi priprave smo na nek način razdelali in mislim, da nam te tekme lahko prinesejo le marsikaj dobrega. Zato pričakujem, da bomo že na prvi tekmi pravi,« se je proti večnemu derbiju, ki bo februarja predstavljal uvod v spomladanski del prvenstva, že ozrl Karanović.

Brez Šimundže muraše čaka nov izziv

»Po mojem mnenju odhod Anteja (Šimundže) iz Mure za ves klub pomeni nek nov izziv, kar se tiče Olimpije so tudi novi ljudje, Olimpija je Olimpija, nikoli je ne gre podcenjevati. Koper je v zelo dobrem motivacijskem naletu, bo zanimivo,« je prepričan Karanović.

V osrčju mariborskih uspehov v zadnjih mesecih leta 2021 je bila tudi forma vratarja Ažbeta Juga, ki se nadeja, da bo s soigralci nadaljeval tam, kjer se je decembra ustavil.

»Oddih je bil kar dobrodošel, vsi smo se dobro spočili in prišlo nazaj motivirani in kar je najbolj pomembno zdravi pred nadaljevanjem sezone in treningi, ki sledijo. Priprave niso pomembne samo za nadaljevanje sezone, ampak tudi potem za Evropo, ki si jo vsi zelo želimo,« je dolgoročne načrte, ki so pod Kalvarijo vedno prisotni, razkril Jug.

»Malo prejetih golov? S prihodom trenerja se je marsikaj spremenilo, sama klima okoli kluba se je spremenila, igralci smo bili bolj sproščeni in mislim, da je bilo z njegovim prihodom vse bolj pozitivno. Upam, da bomo tako tudi nadaljevali. Lani vemo, kaj se je dogajalo na pripravah, mislim, da je tudi to bil razlog za zaključek, ki si ga nihče ni želel v prvenstvu. Mislim, da smo se marsikaj naučili. Tudi motivacija in klima okoli ekipe je zdaj super in verjamem, da bodo priprave 'top'. Večni derbi bo še dodatna motivacija, a sami vemo, da samo ta tekma ni najbolj pomembna, pomembne so vse, ki sledijo. Pomembno je, da začnemo z zmago, a moramo vedeti, da je prvenstvo maraton in sledi še veliko tekem za derbijem. Favoriti? Po tabeli sodeč je Koper, tako da mislim, da bom kar ostal pri tem,« je z nasmeškom sklenil Jug.