Mariborčani in Domžalčani po Murini poti

Simon Rožman. FOTO: Jure Banfi/Sobotainfo



Kakšen Maribor za lepši in boljši jutri?

Dejan Đuranović (desno). FOTO: Leon Vidic/Delo



Domžalski korak naprej

Ko slišijo ime Coleraine, privrženci Maribora zastrižejo z ušesi. Lanski nokavt severnoirskih polprofesionalcev še ni povsem postavil na noge vijoličnih, ki se prenovljeni, posodobljeni in pomlajeni vračajo na prizorišče enega od največjih evropskih polomov. V prvi tekmi 1. kola kvalifikacij za novoustanovljeno konferenčno ligo bo nocoj v Ljudskem vrtu gostoval armenski tekmec Urartu. Dvoboj se bo začel ob 20.45.Še prej, ob 20. uri, bodo Domžale odprle slovenski večer v evropskih kvalifikacijah s prvo tekmo proti luksemburškemu tekmecu Hesperange. Prebere ali sliši se domišljavo, toda slovenski evropski izkupiček bi ta teden moral biti stoodstoten. Mura je v kvalifikacijah za ligo prvakov iz zahtevnega gostovanja prinesla poln plen z minimalno zmago, toda makedonski prvak Škendija še ni vrgel puške v koruzo. Bil je celo boljši, toda imel je tudi precej smole. Muri se v torek v Fazaneriji obeta še najmanj 90 peklenskih minut, sodeč po videnem na štadionu Toše Proeski v glavnem mestu Severne Makedonije, kjer je klub iz Tetova gostil Sobočane.Oči slovenskih nogometnih navdušencev in strokovnjakov bodo uprte v Ljudski vrt. Kaj sta »spravila skupaj« športni direktorin trenerpo še eni sezoni brez lovorike in korenitih kadrovskih posegih? Ključna ustvarjalca novega Maribora bosta v prvi bitki bolj ali manj uporabila še preverjene sile, novinci, ni jih malo, se namreč šele uvajajo v Rožmanov igralni koncept, ki naj bi ostal v trenerjevih »gabaritih« – napadalni.»Načrtovali smo tekme v smeri naše strategije igre, obrisi, kako želimo delovati na igrišču, so vidni. Pomlajenemu moštvu še manjka izkušenj, a iz dneva v dan smo boljše pripravljeni in verjamem v pozitiven začetek nove zgodbe,” je še brez vsebinskih podrobnosti razmišljal 38-letni Štorčan na mariborski klopi. V pomoč je moral imeti še dobre obveščevalce, da je v pripravi za tekmo upošteval glavne značilnosti tekmeca, ki prihaja iz glavnega mesta Jerevana, in tretjeuvrščenega v armenskem prvenstvu.Preplah je bil odveč. Najboljši strelec Domžalčanov v minuli sezonije še trdno Domžalčan, je prijavljen za evropske tekme in je med kandidati za nastop proti Hesperangu, ki je bil tretji v minuli sezoni v domačem prvenstvu. Toda mladi napadalec je tudi naprodaj. Na voljo je tudi Olimpiji ob plačilu odškodnine, ki ni manjša od pol milijona evrov. Toda to so sladke skrbi za trenerja, ki je pred novim izzivom in ta ni le evropski. Osrednje vprašanje je, ali Domžale po zelo dobrem spomladanskem delu v slovenskem prvenstvu lahko še napredujejo in se že od prve minute v novi sezoni predstavijo kot moštvo za višje ter odmevnejše dosežke, v Evropi in še bolj doma.»Želja je napredovanje, ampak tekmec ni naiven in ima izkušnje iz evropske lige. Psihično in fizično je moštvo pripravljeno. Že dolgo časa smo skupaj in to je zagotovo zelo dobro za avtomatizme v igri in za uigranost. Zaradi tega smo lahko optimistični,« je ocenil trener, ki je priznal, da imajo Domžale kot klub bistveno več izkušenj, zaradi česar sprejemajo vlogo favoritov.V pozitivno držo so Domžalčane spravili tudi tekmeci. Kot je povedal Đuranović, zato, ker želijo igrati.