Mariborčani so se pošteno tresli pod Storžičem

Nogometaši Maribora so imeli nepričakovano veliko dela, da so se uvrstili med 16 najboljših ekip slovenskega pokala Pivovarna Union. Na gostovanju pri gorenjskem ligašu Preddvoru so zmagali z 2:1, potem ko so po polčasu zaostajali, do preobrata pa prišli z avtogolom domačih v 72. in golom Hilala Soudanija v 88. minuti. Soudani je ekipo Boštjana Cesarja v zadnjih minutah rešil že tretjič na zadnjih treh tekmah, v prvenstvu ji je najprej zagotovil vse tri točke proti Bravu, nato pa je dosegel še gol za izenačenje v Murski Soboti.

Gorenjci so uživali v nogometnem popoldnevu. FOTO: Nejc Grilc

Na papirju mnogo težjega tekmeca kot Mariborčani je imela Olimpija, ki pa je z istim izidom v Domžalah premagala Radomlje. Vsi goli so padli v prvem polčasu. Gosti so z goloma Justasa Lasickasa in Davida Sualeheja povedli z 2:0, zaostanek je zmanjšal Rok Štorman. Celje je z 8:0 zmagalo v Hodošu, Bravo z 2:0 v Tolminu, Koper pa šele po podaljških z 2:1 proti Biljam. Napredovali sta danes popoldan še ekipi Čarde Martjanci in Rač.

Maribor je pritegnil v Preddvor veliko navijačev. FOTO: Siniša Uroševič