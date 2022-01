Mariborčani sporazumno ob enega najboljših nogometašev

Slovenski nogometni prvoligaš Maribor v prihodnje ne bo več mogel računati na Rudija Požega Vancaša. Kot so sporočili iz štajerskega kluba, bo 27-letni krilni napadalec kariero nadaljeval v elitni ukrajinski ligi pri Černomorcu iz Odese.

»Vesel sem, da sem bil del največjega kluba v svoji državi. Zahvaljujem se vsem v klubu, v teh dveh letih in pol sem se imel zelo lepo. Družinski, a profesionalni odnosi s spoštovanjem in podporo res krasijo ta klub. Vsem želim veliko zdravja, sreče in čim več zmag tudi v prihodnje, na vseh področjih. Vsak igralec, ki med kariero obleče dres Maribora, pomni to obdobje kot res nekaj posebnega, kar ti ostane za zmeraj v spominu. Navijači, hvala tudi vam za podporo, ostanite še naprej motor kluba,« je za spletno stran Maribora dejal Požeg Vancaš, ki je za vijolične zbral 93 nastopov in 17 golov.

Šuler: Pogodbo smo sporazumno prekinili

»Po napovedih je namen čim hitreje sestaviti kadrovski mozaik za nadaljevanje sezone, a hkrati pripravljamo tudi dolgoročnejše načrte. Naše vrste zapušča Rudi Požeg Vancaš. Pogodba, ki bi potekla ob koncu sezone, je sporazumno prekinjena. Obojestransko smo prišli do dogovora o zaključku sodelovanja. Glede na korektnost in profesionalen odnos med celotnim obdobjem se Rudiju zahvaljujemo za prispevek v dveh letih in pol skupnega sodelovanja mu ter želimo obilo sreče na nadaljnji poti v tujini, kar je bila tudi njegova želja, ki jo je izrazil ob iskanju novega izziva,« pa je pojasnil športni direktor Marko Šuler.

Černomorec je trenutno 13. v 16-članski ukrajinski ligi, kjer igrata tudi Benjamin Verbič za kijevski Dinamo in Matija Rom za Kolos Kovalivko.