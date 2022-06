Mariborčani za uvod z Belorusi, napredovali bodo v vsakem primeru

Nogometaši Maribora se bodo v uvodnem krogu kvalifikacij lige prvakov v sezoni 2022/23 pomerili z beloruskim Šahtjorjem iz Soligorska. Prve tekme bodo 5. in 6. julija, povratne pa 12. in 13. julija.

Slovenskim prvakom je dodatno žreb v Nyonu povrhu namenil še status morebitnega srečnega poraženca: zaradi neenakega števila klubov v kvalifikacijah v obeh poteh elitnega tekmovanja so namreč izžrebali dva para, iz katerih poraženec ne bo izpadel v kvalifikacije za konferenčno ligo, temveč bo kljub vsemu napredoval v naslednji krog kvalifikacij za ligo prvakov. Ta srečna para sta Helsinki – RFS in Maribor – Šahtjor Soligorsk.

Zmagovalci uvodnega kroga kvalifikacij bodo napredovali v naslednji krog, poraženci z izjemo obeh srečnežev pa se bodo skušali prebiti v konferenčno ligo.

Slovenski prvaki so imeli sicer status nosilca v prvem bobnu, od možnih tekmecev (črnogorska Sutjeska Nikšić, Šahtjor, kazahstanski Tobol, armenski Pjunik in Tirana) pa so nato dobili moštvo iz Belorusije.

Skupno je bilo v žrebu 29 klubov, ki so bili razdeljeni v tri kakovostne bobne, švedski Malmö pa je za nasprotnika dobil zmagovalca predkvalifikacij.

Sobočani z Moldavci, Ljubljančani z Luksemburžani

Nogometaši Mure in Olimpije bodo igrali v kvalifikacijah konferenčne lige. Sobočani bodo poskušali v prvem krogu izločiti moldavski Sfintful, Ljubljančani pa se bodo spoprijeli z luksemburškim Differdangejem.

Uvodne tekme bodo 7. julija, povratne pa teden pozneje. Zmagovalci bodo napredovali v drugi krog kvalifikacij tega tekmovanja.