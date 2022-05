Mariborska domnevna nagrada ujezila športne Koprčane

V nadaljevanju preberite:

Tretjo sezono zapored bo o slovenskem nogometnem prvaku odločalo zadnje kolo. A prvič to ne dvoboj med prvim in drugim na lestvici: prvak bo znan v Murski Soboti ali Ljubljani. Vodilni Maribor bo v 36. kolu lovil 16. šampionsko zvezdico v Fazaneriji, njegov prvi zasledovalec Koper drugo v Spodnji Šiški. Šampionskih scenarijev je veliko, a eden razblinja vse uganke: če Koprčani ne bodo zmagali, bodo prvaki Mariborčani. V predigri so imele glavno vlogo zakulisne dejavnosti, ki so ujezile koprski tabor. Mariborčani naj bi denarno spodbudili Radomljane za zmago v Kopru, a to ne bo veliko pomagalo, če se jim računica ne bo izšla. In v Fazaneriji sem jih kar pogosto ne izide. Tudi Koprčani morajo biti v Spodnji Šiški maksimalni. Pokalni poraženci bi se jim radi oddolžili.