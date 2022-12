Vijolični Konjičan Žan ujel zeleno-belega Svita

V nadaljevanju preberite:

Koprčanom je naposled posijalo sonce. V 19. kolu 1. SNL so napolnili mrežo lokalnih tekmecev iz Sežane in se zavihteli tik pod vrh, saj so Celjani v 94. minuti ostali brez točke v Domžalah. Ukradel jim jo je Matej Podlogar. Razplet je šel na roko tudi v jesenskem finišu strelsko razigranim Mariborčanom, ki so Radomljanom nasuli kar sedem golov. Pika na i kola bosta v današnjem derbiju postavila Olimpija in Mura (17.30).

Koga so nazadnje in kdaj premagali Koprčani?