Matjaž Kek in njegovi aduti imajo najvišji račun odprt prav na Cipru

Slovo od zahtevnega leta in neuspešnega ciklusa selektorju Matjažu Keku in njegovim adutom ponuja tekmeca, s katerim imajo odprt najvišji možen račun. Prav Ciper je marca pomenil popolno streznitev Slovencev, ki so na krilih zgodovinske zmage nad Hrvaško poskušali igrati odprto v Sočiju in ostali praznih rok, nato pa doživeli razpad sistema na tretji tekmi v tednu – v Nikoziji. Razlika med končnim tretjim in četrtim mestom na lestvici je velika, ključna pa bo že v ciklusu bojev za euro 2024.