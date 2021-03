Matjaž Kek: Na SP se lahko uvrstiš le s stanovitnim zbiranjem točk

Slovenska reprezentanca bo na Cipru pogrešala Mihe Mevljo. FOTO: Evgenija Novoženina/Reuters

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek ob 18. uri po slovenskem času v Nikoziji igrala proti Cipru v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022. Izbranciso v uvodnem nastopu premagali Hrvaško, nato pa izgubili v Rusiji, kot pravi selektor, pa je le kontinuiteta osvajanja točk tista, ki te lahko pripelje do SP. Cilj na Cipru je tako jasen.»Jasno, da se zavedamo, kakšna tekma nas čaka jutri. Stanovitnost pri zbiranju točk je tista, ki te pripelje do razmišljanja o velikem tekmovanju. Začetek v skupini je bil obetaven, ampak je vse nepredvidljivo. Poskušali bomo narediti vse, da bi nadaljevali visoko raven igre,« je na novinarski konferenci dan pred tekmo dejal Kek.Ciprčani so prejeli le en gol na dveh tekmah, kar kaže na določeno čvrstost ekipe. »Gre za zelo organizirano in čvrsto ekipo, ki se dobro postavi v bloku. Znajo pa njihovi igralci biti neugodni, če jih spustiš v hiter prehod. Gre za ekipo z repom in glavo,« je tekmeca ocenil selektor.Kek je omenil, da bi po eni varianti takoj začeli agresivno in odpirali prostore, verjetnejša pa je druga. »Da z visokim pritiskom pridemo čim prej do žoge. Jasno je, da moramo biti zelo natančni pri kreaciji igre, moramo biti tudi zadaj organizirani prav zaradi njihovih hitrih prehodov. To sta potrdili tudi dosedanji njihovi tekmi. Selektor jih je dobro zložil. Imajo dober sistem, treba bo biti odgovoren in boljši pri drugih žogah kot v Rusiji, če hočemo priti do točk,« je dodal.V moštvu je čutiti nekaj utrujenosti zaradi potovanj in tekem, nekaj je tudi manjših nevšečnosti, a je Kek poudaril, da za zdaj ni nihče vprašljiv oziroma odpisan za obračun s Ciprom – z izjemo kaznovanegain, ki se je moral vrniti v klub.A zaradi hudega ritma tekem in potovanj selektor razmišlja o rotaciji, osvežitvi v ekipi. »Velika minutaža zahteva določene žrtve. Kader pa je dovolj velik, da bo priložnost dobil še kdo drug,« je pojasnil Kek in obenem doda, da sta prejšnji dve tekmi dobri za črpanje optimizma, pozitivnosti, da pa je Ciper pač povsem nov izziv. »Kontinuiteta in vsakokratno dokazovanje sta odliki neke ekipe, ki lahko razmišlja o nečem večjem.«Vezistje dodal, da jih čaka težka, zahtevna tekma – kot vsaka kvalifikacijska. »Pogledali smo posnetke, spoznali igralce, videli smo, kako stojijo, da imajo več različnih formacij, selektor pa bo dal končne napotke,« je povedal hitronogi igralec Osijeka.Slovenija, 62. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, ima s Ciprom (100.) na desetih tekmah pet zmag, tri remije in dva poraza. Slovenska vrsta ima po zmagi nad Hrvati in porazu z Rusijo tri točke v skupini H, Ciper pa je pri eni točki, potem ko je najprej igral 0:0 s Slovaško, nato pa izgubil z 0:1 na Hrvaškem.V ciprski vrsti po poročanju lokalnih medijev nimajo večjih težav, vpoklicali so le dodatnega vratarja po poškodbi Demetrisa Demetriouja, sicer pa je predstavnik ciprske izbrane vrste za stike z javnostmiza radijsko postajo Sport FM poudaril, da gre tudi pri njih zaradi napornega ritma tekem pričakovati kakšno osvežitev v začetni postavi.Slovenija in Ciper sta se nazadnje pomerila jeseni 2018 v ligi narodov, takrat je Ciper doma zmagal z 2:1, v gosteh pa igral 1:1. »Takrat ni branil, zdaj je to povsem drugačna ekipa. Premagala je Hrvaško, to pove veliko,« je še povedal Siamoullis.Po gostovanju na Cipru bo kvalifikacijski premor trajal do septembra, ko Slovence čakajo domača dvoboja s Slovaško in Malto ter gostovanje na Hrvaškem.