Matjaž Kek napovedal okrepitve v strokovnem štabu in okrcal navijače

»Najprej je bilo treba preživeti,« je slovenski selektor Matjaž Kek začel analizo dunajske tekme, ki je bila v marsičem tipično slovenska.

»Morali smo preživeti 60, 65 minut, potem smo s taktično spremembo in menjavami prišli do daha, postali nevarnejši. Zapolnili smo sredino, bili stabilnejši in z Dejanom Petrovičem smo povezali sredino, sestavili tri, štiri podaje. Postali smo drznejši, samozavestnejši, konkretnejši. Izid je takšen, kot je, lahko bi šel v drugo smer, trpeli smo, kot že dolgo ne. Toda lahko bi se na koncu vse obrnilo po naših željah. Pokazali smo tudi značaj, čeprav nam točka ne pomeni nič. Avstriji želim, da si v dodatnih kvalifikacijah priigra skupino A,« je odprl analizo Kek, ki jo je nadaljeval tudi z odgovorom navijačem.

»Neverjetno je, kako je ena slaba tekma povsem obrnila vzdušje. To se je v Sloveniji že dogajalo in ni dobro. Dovolj smo samokritični in tudi po tej tekmi smo,« bi si želel nekaj več zaupanja.