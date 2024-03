Matjaž Kek naštel 32 imen, dobrodošel test pred junijsko akcijo

V nadaljevanju preberite:

Marec ponuja slovenski nogometni reprezentanci prve skupne priprave za vrhunec letošnjega leta – nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Selektor Matjaž Kek bo iskal odgovore na nekatera drobna vprašanja, saj tri mesece pred eurom 2024 ne more poseči v koncept, ki je lani navdušil Slovence. Kljub temu bo zanimivo oceniti izplen izbrane vrste v pripravljalnih tekmah z Malto (21. 3.) in Portugalsko (26. 3.) ter spremljati učinek nogometašev, ki jih bo poslal v ogenj Kek.

Prva delovna akcija na poti do eura 2024 bi bila lahko izjemno koristna. Kek bo opravil med 18. in 26. marcem šest pravih skupnih treningov in preizkusil opravljeno na dveh močnih tekmah – tudi Malta s tremi/petimi branilci bo koristen test za Dansko in Srbijo –, jata pa bo preživela skupaj devet do deset večerov. To bo dobrodošlo pred daljšim junijskim druženjem na Brdu pri Kranju in v Wuppertalu, kjer bo lokacija slovenske baze v Nemčiji.