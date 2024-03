Švedi prvič v zgodovini klonili pred tujci, Slovenci ne

V nadaljevanju preberite:

Nedavno je dobila novega selektorja nogometna reprezentanca Švedske, to je postal nekdanji danski nogometaš Jon Dahl Tomasson, obenem tudi prvi tujec na klopi izbrane vrste Švedske. Tomasson je pustil dober vtis na položaju napadalca v več slovitih evropskih klubih, bil je tudi član ekipe AC Milan, ki je v začetku stoletja sodila v sam evropski vrh.

Morda bo v prihodnje tovrstnih primerov še več, svoje bodo morda opravili program Erasmus, manjše kulturne razlike med Evropejci in prost pretok delovne sile. Morda bo prišla na vrsto tudi Slovenija, ki je bila različno blizu tujemu selektorju najmanj dvakrat – ko sta bila pred vrati NZS zamejski Slovenec Edy Reja in Hrvat Robert Prosinečki, zdaj selektor Črne gore. Obema je uspelo priti le do slovenskih klubov, toda na klopeh Gorice in Olimpije sta končala klavrno. Kako je danes, kako bo na euru 2024? Kako se je to obneslo doslej?