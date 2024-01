Matjaž Kek razkril karte za tekmo v ZDA: Na seznamu zanimiva imena

Slovenska nogometna reprezentanca pričenja novo reprezentančno sezono, ki bo vrhunec dosegla junija z evropskim prvenstvom 2024 v Nemčiji, s prvim gostovanjem slovenske reprezentance v Združenih državah Amerike. Reprezentanci, ki sta se doslej pomerili dvakrat, bosta tekmo, ki ni v uradnem Fifinem terminu, odigrali v San Antoniu. Selektor Matjaž Kek je razkril imena igralcev, na katere računa v Teksasu, je objavila NZS.

Januarskega zbora reprezentance 14. januarja v Kopru se bo udeležilo dvaindvajset reprezentantov, kar petnajst jih prihaja neposredno iz slovenskih prvoligaških klubov. »Velika zahvala gre slovenskim klubom, ki so nam v tem terminu odstopili nogometaše, čeprav so že pričeli s pripravami na nadaljevanje sezone. Vedno poudarjam, da se da z obojestransko komunikacijo v slovenskem nogometu še marsikatero stvar dvigniti na višji nivo,« se je klubom prek spletne strani NZS najprej zahvalil Kek, ki zaradi neuradnega termina ne more računati na vse najboljše slovenske nogometaše.

Kek načrtuje šest treningov

»Kot sem že napovedal je zaradi specifičnosti termina zraven kar nekaj novih igralcev, nekateri tudi iz tujih klubov, tistih, ki so nam v tem terminu dovolili vpoklic igralcev. Osnovna ideja te akcije pa je, da so zraven igralci iz slovenskih klubov. Gre zagotovo za zahtevno, naporno in zanimivo akcijo. Naporno z vidika potovanja, zanimivo in zahtevno pa zaradi nasprotnika, za katerega bodo igrali igralci iz lige MLS, lige, ki je v velikem vzponu,« se je ideje o tekmi v San Antoniu dotaknil selektor, ki ravno zaradi pričetka priprav v klubih nima večjih pomislekov glede fizične pripravljenosti vpoklicanih reprezentantov. »Pomembno je samo, da ostanejo zdravi. V ozadju sicer čaka še nekaj igralcev v primeru nepredvidenih težav.«

Matjaž Kek bo opravil šest treningov. FOTO: Leon Vidic

»Prepričan sem, da bo akcija prinesla kakšno pozitivno rešitev za prihajajočo reprezentančno sezono, katere vrhunec je evropsko prvenstvo, po drugi strani bo tudi dala neko možnost igralcem, da opozorijo nase,« je nadaljeval Kek, ob tem pa poudaril, da so izbrani igralci na seznamu zato, ker so nase opozarjali že v prejšnjem letu. »Načrtujemo šest treningov in tekmo in mislim, da je to kar lepa priložnost tako za igralce kot tudi za nas v strokovnem štabu, da vidimo, v kakšnem stanju so ti igralci in ali lahko pomagajo tudi v primeru težav, poškodb in kartonov tistih igralcev, ki so odigrali kvalifikacije in bodo vsekakor tudi tvorili jedro na evropskem prvenstvu.«

Priprave bodo odprli 14. januarja

Slovenija bo priprave na ameriško tekmo pričala 14. januarja z zborom v Kopru. Sledili bodo štiri treningi v Sloveniji, 17. januarja pa pot čez lužo, kjer bodo Kekovi varovanci do tekme v San Antoniu trenirali še dvakrat. Kljub temu, da bo tekma spremenjenih reprezentanc v neuradnem terminu, pa Kek ne dovoljuje razmišljanja o tem, da rezultat v ZDA ni pomemben: »Rezultat je vedno neko merilo, konec koncev ves čas poudarjam, da gremo v Nemčijo tekmovat. Jasno je, da je to uvod v to pomlad, ko nas čakajo še štiri pripravljalne tekme, in tudi zato bo naša podoba v ZDA pomembna.«

Seznam vpoklicanih igralcev, vratarji: Vekić (Vejle, DAN), Mihelak (NŠ Mura), Pintol (NK Olimpija Ljubljana): obrambni igralci: Ilenič (New York City FC, ZDA), Karničnik (NK Celje), Kavčič (NK Bravo), Kuzmić (Viborg, DAN), Ratnik (NK Olimpija Ljubljana), Šoštarič Karić (NK Maribor), Zaletel (Viborg, DAN), Zec (NK Celje); zvezni igralci: Elšnik (NK Olimpija Ljubljana), Jovanović (NK Aluminij), Repas (NK Maribor), Svetlin (NK Celje), Vešner Tičič (FC Koper), Zabukovnik (NK Celje), Zeljković (Spartak Trnava, SLK); napadalci: Gradišar (NK Rogaška), Poplatnik (NK Bravo), Šturm (NK Domžale), Vombergar (Al Ittihad Kalba, ZAE)