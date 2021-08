Mbappe na hladnem, Pogba ne želi podaljšati pogodbe

Jeprejel košarico soigralcev in s tem dobil sporočilo, da ni najbolj zaželen v moštvu Paris St. Germaina, kjer mu zdaj vlada špansko-argentinsko-brazilski klan? Fotografija s praznovanja 32. rojstnega dne zveznega igralca, pri kateri sta imela glavne organizatorske vajeti v svojih rokahin, je le še spodbudila govorice, da so Mbappejevi dnevi v Parizu šteti in da je vse verjetnejši odhod v Madrid k Realu, kjer bi imel Messijev status. Mladega francoskega napadalca namreč ni bilo videti na skupinski fotografiji.Res pa je, da govorice o nezadovoljstvu v moštvu in neprimernem obnašanju 22-letnega zvezdnika spodbujajo predvsem v španskih medijih, ki si na vsak način želijo videti prihod kakšnega od največjih svetovnih zvezdnikov v špansko prvenstvo, ki je po odhodu najslavnejšega Argentinca izgubilo precejšen del pozornosti nogometni navdušencev širom po svetu. Mbappeju vrata prihoda v slačilnico na stežaj odpira tudi trener, ki ima za naslednjo sezono v rokavu še enega francoskega aduta.je namreč zavrnil podaljšanje pogodbe z Manchester Unitedom, ker se, tako pravijo angleški mediji, želi preseliti k madridskemu velikanu.Naključje ali ne, Mbappe in Pogba bosta po koncu sezone prosta igralca brez odškodnine.