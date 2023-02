Med javljanjem v živo komaj zadrževal solze

Thijsa Slegersa verjetno poznajo le redki ljubitelji nogometa, toda odigral je pomembno vlogo v karieri enega najboljših napadalcev tega tisočletja, Šveda Zlatana Ibrahimovića. Ko je Ibrahimović iz Malmöja prestopil k Ajaxu, mu je oporo nudil prav Slegers, ki se zdaj bori z neozdravljivo obliko levkemije.

»Bil je moj edini prijatelj na Nizozemskem, kjer sem bil izgubljen, mlad, zmeden ... Res nisem imel nikogar, nato pa mi je pomoč ponudil novinar. Ti so takrat veljali za moje sovražnike, dobila sva se na kosilu in postala res dobra prijatelja,« se je v oddajo nizozemske televizije javil Ibrahimović, ki zdaj igra za italijanski AC Milan.

»Igrala sva tenis in nudil mi je vso potrebno podporo ob prvem velikem koraku v karieri. Omeni sem ga tudi v moji knjigi in še vedno sva v stikih. Od trenutka, ko sva se spoznala, ga nosim v srcu. Thijs, želim ti samo povedati, da te imam rad, prijatelj moj,« je še povedal vidno ganjeni Ibrahimović, medtem ko so tudi Slegersa oblile solze.

Več kot 6000 ljudi se je na Slegersovo pobudo v zadnjih dneh registriralo za darovanje krvotvornih matičnih celic. »Meni ni več pomoči, drugim pa še lahko pomagate!« je zapisal na twitterju.

Daljši posnetek pogovora z Ibrahimovićem: