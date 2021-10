Med nogometnimi reprezentanti v glavah že obvezna zmaga proti Malti

Tekmec bo Malta, ki so jo izbranci Matjaža Keka pred dobrim mesecem v Stožicah premagali z 1:0, a pustili mešane občutke. Tudi čez dva dni bo za Slovence štela zgolj zmaga. Slovenci imajo z Malto izvrstno razmerje na medsebojnih tekmah. Skupaj imajo proti njej šest zmag in neodločen izid, toda na zadnji tekmi v Stožicah so se precej mučili, dvoboj je odločila enajstmetrovka Sandija Lovrića. Posest žoge je bila praktično enaka, manjkalo je nevarnih strelov – z obema enajstmetrovkama, drugo je v zaključku tekme zapravil Andraž Šporar, zgolj trije v okvir vrat.



Tudi zaradi tega je bila ena od rdečih niti torkovega treninga v Ljudskem vrtu namenjena koncentraciji v zaključku akcij. Slovenija je namreč doslej dosegla le štiri gole, manj jih je v skupini H le Ciper (1).



»Tokrat imamo nekaj več dni priprav pred prvo tekmo. Že nanjo moramo iti stoodstotno, če želimo zmagati,« je dejal strelec ob zmagi nad Malto Lovrić. Dodal je, da se morajo pogovoriti o odnosu, odgovornosti in o tem, kaj je treba izboljšati, a je vseeno ponosen, da je v izbrani vrsti. »V vsakem trenutku poskušam pomagati ekipi z igro in karakterjem,« je poudaril.



Čeprav Slovenija ni v dobrem položaju, kar zadeva lov na prvi dve mesti v skupini, saj štiri tekme pred koncem za šest točk zaostaja za vodilnima Hrvaško in Rusijo, pa Lovrić še verjame v srečen konec.



»Seveda verjamem, cela ekipa verjame, saj možnosti še obstajajo. Vse tekme do konca moramo dobiti, se v dobri luči predstaviti že na Malti in potem iti do konca stoodstotno,«je povedal Lovrić.

Morajo verjeti

Njegov soigralec Jaka Bijol, ki se je v zadnjem času iz vezista prelevil v branilca, je izpostavil, da bo gostovanje na Malti težko.



»Verjetno bodo domači še bolj agresivni, še bolj si bodo želeli zmage. Seveda bo tekma težka, toda moramo zmagati. Ne preostane nam nič drugega, kot da zmagamo vse do konca. Moramo verjeti do konca,« je povedal in dodal, da sicer ne pričakuje posebej drugačne Malte kot v Ljubljani, le še večjo motivacijo in agresivnost.



Malta je na zadnji domači tekmi premagala Ciper s 3:0. Kot poudarjajo tudi v slovenskem taboru, to ni več ekipa za izboljšavo števila zadetkov, ampak zahteva resen odnos, saj se je razmišljanje pod vodstvom selektorja Devisa Mangie spremenilo. Slednji je nenazadnje tudi po porazu v Sloveniji govoril o razočaranju (nad izidom, ne nad igro svojih izbrancev).



V malteški vrsti, ki ima doslej štiri točke (tri manj od Slovenije), je Mangia tokrat izpustil tri nogometaše Hiberniansa zaradi disciplinskih razlogov, potem ko so po izpadu v kvalifikacijah konferenčne lige proti Rigi s strani Evropske nogometne zveze dobili več tekem prepovedi igranja. Tako tokrat ne bo Andreija Agiusa, Ferdinanda Apapa in Bjorna Kristensena, prav tako zaradi zdravstvenih težav ne bo niti Yannicka Yankama, medtem ko sta nova obraza James Brown in Adam Magri Overend. Povratnika pa sta Jurgen Degabriele in Samir Arab.



Seznam reprezentance Malte za tekmi s Slovenijo in Ciprom:



- vratarji: Henry Bonello (Hamrun Spartans), Jake Galea (Balzan), Matthew Grech (Pembroke Athleta);

- branilci: Samir Arab (Balzan, Steve Borg (Gzira United), James Brown (St. Johnstone), Karl Micallef (Hamrun Spartans), Zach Muscat (Casa Pia), Enrico Pepe (Birkirkara), Kurt Shaw (Sliema Wanderers);

- vezisti: Cain Attard (Birkirkara), Ryan Camenzuli (Floriana), Triston Caruana (Valletta), Joseph Essien Mbong (Hamrun Spartans), Adam Magri Overend (Floriana), Nicolai Muscat (Gzira United), Brandon Diego Paiber (Floriana), Steven Pisani (Gzira United), Nevin Portelli (Gzira United), Teddy Teuma (R.U. Saint Gilloise), Dunstan Vella (Hibernians), Dexter Xuereb (St Lucia);

- napadalci: Jurgen Degabriele (Hibernians), Shaun Dimech (Valletta), Luke Gambin (Hamrun Spartans), Jake Grech (Hibernians), Paul Mbong (Birkirkara), Luke Montebello (Birkirkara), Alexander Satariano (Frosinone).

