Menjava vratarjev ni bila loterija, Tuchel jo je opravil na podlagi statistike

Po rednem delu in podaljšku na štadionu Windsor Park v Belfastu je bil izid 1:1, za vodstvo branilcev naslova v ligi prvakov je v 26. minuti zadel Hakim Ziyech, ki je izkoristil podajo junaka letošnjega finala najelitnejšega evropskega tekmovanja Kaija Havertza in preusmeril žogo mimo vratarja Villarreala Sergia Asenja. Strelec vodilnega gola je sicer zaradi poškodbe zapustil igro že pred koncem prvega polčasa, zamenjal ga je Christian Pulišić,



Branilci naslova v evropski ligi so znali odgovoriti in po tem, ko so zatresli tudi okvir gola Chelseajevih vrat, zasluženo izenačili v 75. minuti, ko je Gerard Moreno tokrat namesto vratnice zadel v mrežo nemočnega Edouarda Mendyja, potem ko ga je s peto lepo zaposlil Boulaye Dia.



Kljub temu, da sta obe ekipi krenili po zmago, je šel superpokalni finale še četrto leto zapored v podaljšek, kjer golov ravno tako ni bilo, zato so odločale enajstmetrovke. Trener Chelseaja Thomas Tuchel je takrat posegel za nevsakdanjo potezo in namesto Mendyja v igro poslal Kepo Arrizabalago. Kot je razkril nemški strateg, tudi zaradi analiz, ki dokazujejo, da ima mladi Bask boljši odstotek ubranjenih enajstmetrovk kot francoski kolega. Kepa je nato ustavil Aisso Mandija in Raúla Albiola za zmago s 6:5.

Vedela sta, da bi se to lahko zgodilo

»Gotovo ni bilo spontano. Imeli smo nekaj statistike, bili smo dobro pripravljeni,« je po tekmi dejal Tuchel, ki je letos začel svojo prvo polno sezono na klopi modrih. »Kepa predstavlja najboljši odstotek ubranjenih enajstmetrovk. Fantje, ki to analizirajo, so mi skupaj s trenerji vratarjev pokazali podatke in nato smo govorili z igralci, da bi se to (menjava, op. a.) lahko zgodilo. Glede na to, da sta to vedela, je bilo fantastično, da je Edu (Mendy, op. a.) to tako sprejel. Kepa je boljši v tej disciplini, ti fantje pa so pravi igralci ekipe,« je nadaljeval.



»Bilo je napornih 120 minut. Bili smo zelo močni v prvih 30, 35 minutah, nato pa smo izgubili nekaj lahkih žog po našem zadetku ... Izenačenje je bilo povsem zasluženo. Takoj za tem, ko smo prejeli gol, smo bili spet zelo močni, povsem do konca,« je še povedal Tuchel.



Chelsea prva preizkušnja v državnem prvenstvu čaka v soboto proti mestnemu tekmecu Crystal Palaceu, Villarreal pa bo v ponedeljek gostoval pri Granadi.

