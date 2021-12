Sinjemodri bežijo rdečim

Nogometaši Manchester Cityja so se z novo prepričljivo zmago (v nepopolnem 18. kolu so kar s 4:0 odpravili igralce Newcastla) še utrdili na vrhu lestvice v elitni angleški ligi. Pred najbližjima zasledovalcema Liverpoolom in Chelseajem, ki sta to pot ostala brez polnega izkupička ( Liverpool se je na derbiju v Londonu s Tottenhamom razšel z neodločenim izidom 2:2, Chelsea pa je z Wolverhamptonom remiziral brez golov), imajo zdaj »meščani« tri oziroma šest točk naskoka.

Nogometaši Tottenhama so se po prisilnem premoru zaradi okužb na novi koronavirus in posledične karantene vrnili na igrišče in se že takoj pomerili z močnim tekmecem, Liverpoolom, ki se je predstavil z oslabljeno ekipo, brez najboljših igralcev zvezne vrste.

Kadrovske težave so očitno spodbudile obe moštvi, da sta prikazali zanimivo predstavo. V gostujoči vrsti je bil na začetku stalna nevarnost Sadio Mane, v domači pa Harry Kane, ki prve priložnosti ni izkoristil. Zato pa je bil uspešnejši v drugem poskusu: v 13. minuti ga je lepo našel Tanguy Ndombele, angleški reprezentančni napadalec pa je z natančnim strelom v nasprotni kot premagal vratarja Alissona Beckerja.

Londončani so imeli pozneje po nasprotnih napadih dve lepi priložnosti za povišanje priložnosti, toda Heung-Min Son in Dele Alli nista znala ukaniti brazilskega vratarja, čeprav sta se znašla sama pred njim. Kazen je sledila v 35. minuti, ko je Diogo Jota izkoristil natančno podajo Andrewa Robertsona z leve strani in izenačil s strelom z glavo. Kmalu zatem bi lahko gostje tudi povedli, vendar je domači vratar Hugo Lloris ubranil strel Trenta Alexandra Arnolda, na odmor pa bi lahko s prednostjo odšli tudi domači nogometaši, če bi bil v zadnjih trenutkih pred vrati malce bolj spreten Kane.

Angleški zvezdnik je v 55. in 56. minuti zamudil še dve izjemni priložnosti, prvo po tem, ko sta z Allijem sama pritekla pred Beckerja, toda Kane po ne najboljši podaji soigralca ni spravil žoge prek brazilskega čuvaja mreže. Zatem je bil nenatančen še po kotu, ko je žogo le nekaj metrov od vrat z glavo poslal prek prečke.

Harry Kane je bil znova med strelci. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Velika napaka Beckerja

Gostitelji so bili za neučinkovitost spet kaznovani. V 69. minuti so namreč Londončani najprej neuspešno zahtevali enajstmetrovko, nato pred svojim golom še igro z roko Mohameda Salaha, toda VAR ni bil na njihovi strani, Robertsonov zadetek, ki ga je z glavo dosegel po podaji Alexandra-Arnolda, so sodniki priznali.

A dogajanja na igrišču s tem še zdaleč ni bilo konec. Le nekaj minut po Liverpoolovem vodilnem golu si je veliko napako privoščil Becker, saj je pri izbijanju zgrešil žogo in omogočil Sonu, da je izenačil rezultat. Malo zatem si je Robertson prislužil rdeči karton, Tottenham je lovil zmago, vendar pa njihovi napadi niso obrodili sadov, tako da se je tekma končala brez zmagovalca.

Nogometaši Manchester Cityja nadaljujejo prepričljive predstave. Branilci lovorike v prvem polčasu, vsaj kar zadeva posest žoge, niso bili tako prevladujoči kot na nekaterih prejšnjih tekmah, a so že v peti minuti izkoristili napako domače obrambe. Joao Cancelo je podal žogo v kazenski prostor, domači branilec Ciaran Clark in vratar Martin Dobravka se nista razumela, darilo pa je sprejel Ruben Dias, ki je popeljal goste v vodstvo. Na 2:0 je v 27. minuti s strelom od daleč povišal Cancelo.

V drugem delu sinjemodri prednosti niso le branili, ampak so imeli celo večjo premoč kot v prvem delu, ki so jo oplemenitili z goloma Riyada Mahreza v 63. in Raheema Sterlinga v 86. minuti.

Pri Chelseaju so si zaradi številnih okužb želeli, da bi – tako kot številne druge tekme – preložili tudi njihovo gostovanje pri Wolverhamptonu. A njihove želje niso uslišali, tako da so morali odigrati tekmo praktično brez napadalcev, kar se je močno poznalo.

Varovanci Thomasa Tuchla si v megli niso pripravili veliko priložnosti, najlepšo je imel v drugem delu Christian Pulisic. V prvem so bili gostitelji celo nevarnejši, dosegli so tudi gol, ki pa ga je sodnik zaradi prepovedanega položaja razveljavil.