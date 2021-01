Messi del volilne kampanje, po njej bi najprej poklical Čeferina

V boj za predsednika devet kandidatov, ustrezni le štirje

Naslednjo nedeljo bi moralo približno 110.000 članov nogometnega kluba Barcelona, ki imajo volilno pravico, odločiti o prihodnji poti slovite katalonske športno-politične inštitucije. Usoda volitev je resda odvisna od jakosti pandemije in odločitve upravne enote, todakluba ni zato nič manj intenzivna.FC Barcelona je v tem stoletju osvojila 34 različnih lovorik, štirikrat (2006, 2009, 2011, 2015) je pokorila tudi tekmece v ligi prvakov. Toda klub je v zadnjem obdobju zašel na čudno pot pod vodstvom predsednikaki se je sprl z igralci, novinarji in izgubil tudi zaupanje članov kluba. Ti so izsilili njegov predčasni odhod, saj bi morale biti redne volitve predsednika šele marca.V boj za njegovo nasledstvo se je podalo devet kandidatov, toda le štirje so zbrali zahtevanih 2257 podpisov. Med njimi največ(10.257), nekdanji predsednik, ki v javnomnenjskih anketah kotira najvišje, sledijo mu(4710),(2821) in(2501).Laporta je vodil klub med letoma 2003 in 2010, torej si lahko pripiše vsaj delne zasluge za pojav sanjskega moštva, ki je najprej osvojilo ligo prvakov leta 2006, nato je z angažiranjem trenerjazgradil še eno najboljših ekip v 150-letni zgodovini nogometa.Laporta obljublja, da se bo v primeru zmage najprej pogovoril zin ga poskušal prepričati, da ostane na štadionu Camp Nou, srednjeročni načrt pa je nov štadion za 125-letnico kluba – z Messijem na njem. To bi se resda zgodilo čez štiri leta, ko bo Messi štel najmanj 37 let, Barça je namreč vzniknila 29. novembra 1899.Toda vsi ne zaupajo Laporti. »Leta 2010 je zapustil klub s 450 milijoni dolga in letnimi prihodki, ki so bili manjši od tega zneska. Si predstavljate, da bi zdaj reševal podoben položaj prav on?« je kritičen do tekmeca Freixa, ki je sodeloval z nekaterimi prejšnjimi upravami, toda zatrdil je, da je z njimi pretrgal vezi. Font, ki naj bi bil najhujši rival Laporti, velja za človeka, ki je blizu odstopljenemu Bartomeuu: »Laporta je preteklost, Barcelona pa se mora osredotočiti na prihodnost!«Bomo videli, kako se bodo 24. januarja razpletle volitve po mizernem letu kluba – nekateri kandidati zahtevajo preložitev volitev, saj številne člane kluba skrbi, kako priti do skrinjic v času virusa –, v katerem je doživel poraz v ligi prvakov z 2:8 in si nabral vrtoglavi dolg.Laporta je razkril svojo rešitev za dolg: »Pripravljeni smo prisluhniti ideji o evropski superligi.« Takoj po zmagi bi poklical predsednike Fife, ki jo vodiUefe, ki jo vodiin Ece, torej združenja najbogatejših klubov, ki ga vodi predsednik Juventusain jim povedal, da žel biti navzoč v delovnih komisijah …